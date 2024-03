Zum Löwen in Mittelneufnach: Eine Gaststätte mit langer Tradition

Plus Eine der drei Gaststätten, die es früher in Mittelneufnach gab, war die Gastwirtschaft Zum Löwen.

Ob urige Brauwirtschaft oder edles Café: In der Serie "Wirtshausgeschichte(n)" lassen wir die Historie ehemaliger Lokale im Augsburger Land wieder aufleben.

In der Dorfchronik von Mittelneufnach heißt es: „Wenn jemand eine Ansprache suchte, dann konnte er ins Gasthaus gehen. Dort traf er immer jemanden und konnte mit ein paar Bier gegebenenfalls seine Sorgen hinunterspülen.“ Damit wird treffend beschrieben, dass früher eine Gaststätte ein wichtiger gesellschaftlicher Treffpunkt im Dorf war. Resi Dieminger war ab 1951 die Wirtin der Gaststätte Zum Löwen in Mittelneufnach, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Hugo 35 Jahre lang betrieb. Zuvor hatte bereits ihr erster, früh verstorbener Ehemann Martin Bichler die Gaststätte gepachtet.