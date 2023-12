Im Sommer sollen die Bauarbeiten am Alten Rathaus beginnen 

Von Carmen Janzen - 17:52 Uhr Artikel anhören Shape

Jetzt kommt Bewegung in die Sanierung des Alten Rathauses: So geht es mit dem Gebäude in der Schwabmünchner Stadtmitte weiter.

Wer unbedarft vor dem Alten Rathaus in Schwabmünchens Stadtmitte steht, fragt sich zu Recht: Warum passiert da seit Jahren nichts? Doch ganz so lapidar ist es nicht. In der Vergangenheit ist im Hintergrund sehr viel passiert. Es wurde eine Kernsanierung mit großem Glasanbau geplant, für die es sogar bereits eine Baugenehmigung gibt. Doch diese Variante sprengte mit mehr als zwölf Millionen Euro den Kostenrahmen. Dafür hätte es nicht einmal mehr Fördergelder gegeben. Nun wurde in den vergangenen beiden Jahren eine alternative Lösung gesucht und offenbar auch gefunden.

Nach der Sanierung soll im Dachgeschoss der Bürgersaal untergebracht werden. Foto: Carmen Janzen

Vom Dachboden kann man durch den Boden in den ersten Stock hinunterschauen. Foto: Carmen Janzen

Im ersten Stockwerk sollen künftig Vereine und die Volkshochschule Räume für Treffen, Kurse und Versammlungen bekommen. Foto: Carmen Janzen

Die Dachbalken wurden schon mehrfach zusammengeflickt. Foto: Carmen Janzen

Erhaltenswert: Eine Andreaskreuz-Balkenkonstruktion im Dachstuhl gibt es nur noch selten. Foto: Carmen Janzen

Ein Loch in einer Wand. Foto: Carmen Janzen

Mehrere Scheiben der Fenster sind kaputt. Foto: Carmen Janzen

Das ist die Haupteingangstüre von innen. Foto: Carmen Janzen

Über den Treppen zum Dachboden bröckelt der Putz. Foto: Carmen Janzen

Bröckelnder Putz, Löcher in Wänden und im Boden, marode Fenster, zusammengeflickte Balken: Das Alte Rathaus sieht innen schlimmer aus, als der Anblick von außen vermuten lässt. Foto: Carmen Janzen

Mehrere Treppen an verschiedenen Stellen finden sich im Alten Rathaus. Ein einheitliches neues durchgehendes Treppenhaus verbessert die Nutzbarkeit der Räume nach der Sanierung. Foto: Carmen Janzen

Der Boden vor den öffentlichen Herrentoiletten. Foto: Carmen Janzen

Ein Raum Im Keller. Foto: Carmen Janzen

Ein Kellerraum. Foto: Carmen Janzen

Die Treppe zu den öffentlichen Toiletten. Foto: Carmen Janzen

Bröckelnder Putz, Löcher in Wänden und im Boden, marode Fenster, zusammengeflickte Balken: Das Alte Rathaus sieht innen schlimmer aus, als der Anblick von außen vermuten lässt. Foto: Carmen Janzen

Da der alte Dachstuhl aufgrund des Denkmalschutzes erhalten bleiben muss, bekommt das Alte Rathaus einfach ein neues zweites Dach mit Wärmedämmung übergestülpt. Foto: Carmen Janzen

Da schaut die frisch sanierte Chocolaterie durchs Fenster im baufälligen Alten Rathaus. Foto: Carmen Janzen

Das wird später die Galerie im Bürgersaal. Foto: Carmen Janzen Zurück Vorwärts

Ein Schwabmünchner Architekt plante das Alte Rathaus neu. Zweiter Bürgermeister Josef Alletsee, von Beruf Bauingenieur, erreichte zudem in mehreren Gesprächen mit dem Landesamt für Denkmalpflege Kompromisse bezüglich des Aufzugs und der Zwischendecken, um die Kosten zu senken. Die Nutzbarkeit sei jetzt deutlich besser als in der alten Planung, sagte Bürgermeister Lorenz Müller bei einem Gespräch im Rathaus. So soll das neue Alte Rathaus aussehen:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .