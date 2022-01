Regionale Landwirtschaft "Warum stellen wir nicht um?": Drei Menschen über den Bio-Boom in der Landwirtschaft

Von Matthias Zimmermann - vor 48 Min.

Die Landwirtschaft muss grüner werden. Ein Besuch bei Menschen in der Region, die diesen Wandel anpacken. Dieser Text hat 2021 besonders viele Leser interessiert.

Manchmal muss man die Dinge einfach mal machen. Anpacken. Sonst weiß man ja nie, ob die Idee oder der Traum den man hat, sich verwirklichen lässt. Und dann ändert sich auch nichts. Um zu merken, dass sie genau so ein Macher-Typ ist, braucht man bei Anja Dördelmann keine zehn Minuten. Sie steht in einer noch unbenutzten Großküche, nachdem sie eben noch durch die Baustelle in dem ehemaligen Ladenraum davor geweht ist.

