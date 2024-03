Über Hollywood nach Aichach: Annamarie Peters' letzte große Reise

Von Dominik Durner - vor 17 Min.

Ihr Lebensweg führte Annamarie Peters von Pommern über Aichach nach Australien. Vor eineinhalb Jahren starb sie – und kehrte über ein Filmset nach Aichach zurück.

Ganz bestimmt hätte es der Oma gefallen, Teil einer Filmcrew zu sein. Da ist sich Sabine Peters sicher. "Sie war schon eitel, die Oma"; Peters schaut aus dem wandhohen Fenster in den Garten und lacht. Von Kindesbeinen in Pommern an habe sich ihre Großmutter Annamarie Peters schon fein gekleidet. Das habe sie sich bis ins hohe Alter und auch noch im Seniorenheim im australischen Melbourne beibehalten. Dennoch: Teil eines Films zu sein, dazu noch bei einem Oscar-Gewinner? Das war so etwas wie der krönende Abschluss des Lebens einer "Grand Dame" – wie ihre Enkelin Sabine sie nennt –, das sie von Pommern über Aichach nach Australien führte. Und bedeutete vielleicht ein Stück weit auch die Wiederherstellung ihrer Würde.

Am 16. August 2022 starb Annamarie Peters im Alter von 102 Jahren in Melbourne, Australien. 102 Jahre voller Wechsel und Wandel, voller Abschiede und Neuanfänge. Wenn Sabine Peters über ihre Großmutter Annamarie spricht, schwingt der Unterton warm und sanft mit, etwa als sie sagt: "Langweilig war's der Oma nie." Am 13. Januar 1920 in Pommern geboren, wuchs "die Oma" in der Nähe von Stettin auf, im damaligen Ferdinandstein, das heute Daleszewo heißt. Die Oma liebte es dort, erinnerte sich später an ihre Jugend als schönste Zeit ihres Lebens.

