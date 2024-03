Herrenstraße und Hofmark: Was Anlieger zu den Planungen sagen

Seit gut einer Woche ist öffentlich, welche Ideen es für den Neubau von Herrenstraße und Hofmark in Dießen gibt. Bei den Anliegern lösen diese wenig Enthusiasmus aus.

Die im Dießener Gemeinderat vorgestellten Ergebnisse der Feinuntersuchung für den Neubau von Herrenstraße und Hofmark stoßen bei Anliegern auf ein eher verhaltenes Echo. Das betrifft sowohl Personen, die an den beiden viel befahrenen Straßen wohnen, als auch dort ein Gewerbe betreiben, drei nehmen dazu Stellung.

Christian Loh vom gleichnamigen Einzelhandelsgeschäft mit Reformhaus und Drogerie sagt, ihm sei es "eiskalt den Rücken runtergelaufen", als er am Montag vor einer Woche zum ersten Mal in einer Gemeinderatssitzung war. Anlass für dieses Schaudern war vorwiegend die Frage, wie es mit den Parkplätzen vor seinem Geschäft weitergehen könnte. Die vorgestellten Planungsvarianten sehen nämlich einen weitgehenden bis völligen Wegfall dieser Parkplätze vor.