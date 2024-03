Die Herrenstraße in Dießen ist wegen eines Rohrbruchs gesperrt

Auf Höhe des Dießener Rathauses hat es am Wochenende einen Rohrbruch gegeben. Die Herrenstraße ist aktuell gesperrt und eine Umleitung ausgeschildert.

Die Herrenstraße in Dießen ist momentan gesperrt. Wie Bürgermeisterin Sandra Perzul auf Nachfrage mitteilt, ist es am Samstag zu einem Rohrbruch auf Höhe des Rathauses gekommen. Beschäftigte des Bauhofs und des Wasserwerks seien deswegen ab kurz nach 8 Uhr bis in die späten Nachmittagsstunden beschäftigt gewesen.

Laut Perzul sind nach Ermittlung der Bruchstelle die Löcher in der Leitung per Schelle dicht gemacht worden. Anschließend wurde die Grube wieder verfüllt. „Heute wurde erneut geprüft, ob alles dicht ist“, so Perzul am Sonntag. Da es sich bei der Herrenstraße um eine Staatsstraße handle, sei das Straßenbauamt informiert worden.

Jüngst ging es im Dießener Gemeinderat um die Herrenstraße

Am Montag stehe eine weitere Prüfung an, ob die Straße wieder freigegeben werden kann, sagt die Dießener Bürgermeisterin. „Bis dahin ist sie gesperrt und der Verkehr wird beschildert umgeleitet.“ Erst in der jüngsten Sitzung des Dießener Gemeinderats waren erste Überlegungen für die Erneuerung und die künftige Gestaltung der Herrenstraße und der Hofmark vorgestellt worden.

