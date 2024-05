Liebesnest und Familienkutsche: Menschen erzählen vom ersten Auto

Plus Schreckmomente, Peinlichkeiten und viel Liebe: Mit seinem ersten Auto erlebt man so einiges. Unsere Redaktion hat Geschichten dazu aus dem Augsburger Land gesammelt.

Das erste Auto ist etwas ganz Besonderes und mit vielen Geschichten verbunden – manche schön, manche weniger schön. In jedem Fall erinnert man sich noch lange daran, oft mit einem Hauch Nostalgie. Als es zur Gangschaltung noch keine für alle erschwingliche Alternative gab, die Abgaswerte egal und 50 PS noch eine ganze Menge waren. Menschen aus dem Landkreis Augsburg erzählen uns von ihrem ersten Auto und woran sie sich heute noch gerne erinnern.

Mehr als nur eine Erinnerung hat Günter Presnitz aus Schwabmünchen an sein erstes Auto: ein mausgrauer Käfer, Baujahr 1968 und zuvor der Dienstwagen seines Vaters. Zum Studienbeginn schenkten ihm seine Eltern das Gefährt. Mit 34 PS und knapp 90.000 Kilometern auf dem Tacho brachte Presnitz' "Herbie" ihn zumeist zuverlässig von A nach B – allerdings nicht ohne das ein oder andere Schreckerlebnis.