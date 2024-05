Urlaub mit dem Auto - was sollte man dabei haben?

Verkehrsserie "Sicher unterwegs": Im letzten Teil unserer Verkehrsserie geht es in den Urlaub. Die Koffer sind gepackt, das Fahrzeug durchgecheckt. Aber was sollte alles im Auto sein, für den Fall der Fälle?

Natürlich müssen erst einmal die vorgeschriebenen Dinge ins Auto: Verbandskasten (auf Mindesthaltbarkeitsdatum achten), Warndreieck und Warnweste. In Deutschland ist nur eine Weste vorgeschrieben, im Ausland dagegen oft eine pro Insasse. Also entsprechend die Anzahl erhöhen. Die Warnwesten sollen vom Sitz aus erreichbar sein. Der Kofferraum ist also keine gute Wahl. Auch an die nötigen Papiere denken. Führerschein, Zulassung und Auslandsversicherungskarte. Am besten von allen Dokumenten - auch dem Ausweis - eine Kopie anfertigen und getrennt vom Original verwahren. Bei Diebstahl geht es dann schneller mit den Ersatzdokumenten. Doch was kann noch sinnvoll sein?

Ein Feuerlöscher im Auto ist in manchen Ländern Pflicht

Klar, der Ersatzreifen oder das Pannenset inklusive entsprechendem Werkzeug. Muss einmal ein Reifen auf weichem Untergrund gewechselt werden, leistet ein Unterlegbrett gute Dienste. Dazu kommt ein Feuerlöscher. Der ist in Deutschland zwar nicht vorgeschrieben, in einigen anderen Ländern dagegen schon. Grundsätzlich gehören auch Handschuhe in jedes Auto. Gerade auf langen Fahrten kann es zudem sinnvoll sein, etwas Motoröl und Wasser dabei zu haben. Gibt es einen Unfall, leisten oft auch Notfallhammer und Gurtschneider gute Dienste. Wer auf Nummer sicher gehen will, besorgt sich eine Rettungskarte für sein Fahrzeug. Moderne Fahrzeuge bieten durch Verstärkungen mehr Sicherheit. Das erschwert den Rettungsdiensten oft den Zugang. Mithilfe der Rettungskarte können Sie im Ernstfall schneller aus dem Fahrzeug befreit werden.

Auf längeren Reisen an Getränke und Verpflegung denken

Bei Fahrten in warme Urlaubsländer sind unbedingt genügend Getränke und Verpflegung mitzunehmen. Wer bei Hitze einige Stunden im Stau steht, braucht Flüssigkeit. Hier können auch Sonnenschutzabdeckungen für die Seitenscheiben nützlich sein. Dazu sollten sie aber auch eine oder mehrere Decken mitnehmen. Bei einer nächtlichen Panne kann eine Decke gute Dienste leisten. Dazu kann man damit auch den Kofferraum vor aufdringlichen Blicken schützen. Was ebenfalls in keinem Auto fehlen sollte, ist eine Taschenlampe. Moderne Lampen haben dank LED eine hohe Leuchtkraft und halten lange. Dazu haben sie Notfallwarn- und SOS-Funktionen. Die Handylampe hält da nicht mit.

Und noch ein Tipp rund ums Handy. In vielen Fällen ist das Smartphone auch für die Navigation zuständig. Aber was passiert, wenn das Gerät schlapp macht oder gestohlen wird? Dann ist man unter Umständen froh, wenn man einen guten alten Reiseatlas oder eine Straßenkarte im Auto hat. So kann man sich auch ohne elektronische Hilfe noch orientieren. Wer noch Platz im Kofferraum hat, kann sicherheitshalber noch ein Abschleppseil und ein Starthilfeset einpacken. Und zum Schluss: Informieren Sie sich über die Vorschriften in Ihren Reiseländern. Vor allem über geltende Tempolimits und besondere Parkbestimmungen. Denn gerade Tempo- oder Parkverstöße können im Ausland empfindlich teuer sein, bis hin zur Beschlagnahmung des Fahrzeugs.

