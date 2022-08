So werden angehende Lokführer auf Notsituationen vorbereitet

Plus Kadir Sahin aus Langweid sitzt im Rahmen seiner Lokführer-Ausbildung zum ersten Mal in einem Simulator. Auf Menschen auf den Gleisen wird aber bewusst verzichtet.

Es ist der Albtraum eines jeden Lokführers. Plötzlich liegt ein umgestürzter Baum auf den Gleisen oder schlimmer noch, eine Person steht zwischen den Schienen. Auch auf ähnliche Notsituationen werden die angehenden Lokführer bei Go-Ahead Bayern intensiv vorbereitet. Kadir Sahin aus Langweid muss sich heute bei seiner Ausbildung diesen Anforderungen stellen. Und zwar in einem Simulator, der absolut realistisch jedes nur denkbare Szenario im Alltag eines Lokführers auf dem Bildschirm darstellt.