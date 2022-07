Landkreis Augsburg

12.07.2022

Langweider tauscht Job im Einzelhandel gegen eine 84-Tonnen-Lokomotive

Plus Kadir Sahin aus Langweid macht bei Go-Ahead eine Umschulung zum Lokomotivführer. Bereits nach elf Monaten kann er allein auch durchs Augsburger Land fahren.

Von Matthias Schalla

Auf einer Insel mit zwei Bergen ist Kadir Sahin nicht geboren. Auch nicht direkt am tiefen weiten Meer. "Aber als Kind haben wir in Inningen in der Nähe des Bahnhofs gewohnt und ich hatte viele Gleise und den Eisenbahnverkehr vom Balkon aus gut im Blick", sagt der 24-Jährige. Heute wohnt er in Langweid und die Faszination für die stählernen Ungetüme ist geblieben. Sahin hat daher nach seiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann eine Entscheidung getroffen. "Ich will Lokomotivführer werden." Seit Mai macht er nun bei Go-Ahead Bayern eine Ausbildung. Und als Quereinsteiger darf er bereits nach elf Monaten das erste Mal alleine auch durchs Augsburger Land fahren. Doch das Pensum ist enorm. Schließlich muss sich Sahin in den Theorie- und Praxislehrgängen den gleichen Stoff aneignen, für den die anderen Azubis drei Jahre Zeit haben. Wir begleiten ihn auf seinem Weg in den Führerstand.

