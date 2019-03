vor 43 Min.

Im Untergrund

Sie sind riesengroß, und doch unsichtbar: In Augsburg sorgen Wassertanks dafür, dass es immer genug Trinkwasser gibt. Unterwegs in einer faszinierenden Unterwelt.

Von Axel Hechelmann

Im Frühjahr 1990 rollen Bagger an, reißen ein fußballfeldgroßes Loch in die Erde, schütten es wieder zu und erschaffen damit etwas Einmaliges. Einen Koloss im Untergrund, gefertigt aus Stahl und Beton.

Ein Jahr später

Dann wird der Koloss wieder mit Erde zugeschüttet, liegt begraben da. Versteckt unter der

Knapp zwanzig Jahre später steuert Roland Leuthe mit seinem Dienstwagen auf den Bismarckturm zu, biegt rechts in eine krumme Straße mit Pflastersteinen ab und sagt: "Es fasziniert mich immer wieder/Es ist einfach faszinierend.../..."

Seine Augen leuchten/glänzen vor Freude, denn er weiß, was er gleich zu sehen bekommt. Leuthe sperrt eine schwere Tür auf, videoüberwacht und alarmgesichert. Dann noch eine, und da steht er: in seiner Schatzkammer. Zwei riesige Becken, gefüllt mit insgesamt 25 Millionen Litern Wasser. Die fünfzigfache? Menge eines Hallenbads. Das Wasser leuchtet smaradgrün oder blau, je nachdem, in welche Stellung/Position Leuthe die Lichtschalter bringt.

In den zwei Wasserbehältern, nur durchtrennt von einem gefliesten weißen Gang, entscheidet sich

25 Millionen Liter Trinkwasser: Die "Schatzkammer" in Steppach

Die zwei Behälter sorgen dafür, dass jeden Morgen bei bis zu 350.000 Menschen Wasser aus dem Hahn kommt. Dass sie sich die Zähne putzen, die Toilette benutzen und einen Kaffee aufbrühen können.

größter Trinkwasserspeicher

alle vier Minuten fährt hier ein Sattelzug mit Trinkwasser raus

Innerhalb gleicher Zeit/zur etwa gleichen Zeit

Ortswechsel. Gut zwei Kilometer Luftlinie weiter südlich. Roland Leuthe

Er sperrt eine schwere Tür mit psychedelisch wirkenden Sternen auf. Es quietscht und knarrt. Leuthe setzt zum Ruck an und öffnet damit einer Welt, die Außenstehende niemals zu Gesicht bekommen. Denn anders als in Steppach werden in Leitershofen keine Führungen für die Öffentlichkeit angeboten. Nur ab und zu öffnen Mitarbeiter der Stadtwerke die Türen zum zweitgrößten Wasserspeicher Augsburgs. Ansonsten ist es hier: menschenleer.

Es gibt einen guten Grund, warum die Schönheit im Inneren vor der Öffentlichkeit verborgen bleibt: Die Gefahr ist zu hoch. Anders als in Steppach gibt es keine Fensterscheiben, die die Zuschauer von den 15 Millionen Litern Trinkwasser trennen. Angenommen, einem Besucher fällt die Brille ins Wasser: Es wäre eine kleine Katastrophe für Leuthe und seine Kollegen. Sie müssten den Tank komplett entleeren und ihn von einer Spezialfirma reinigen lassen. Erst eine Woche später könnte er wieder befüllt werden. "ZITAT LEUTHE" Würden sie wirklich diesen Aufwand betreiben? Ja, sagt Leuthe mit bestimmter Stimme.

(Die Atmosphäre im Speicher ist gespenstisch. ) Das Wasser leuchtet azurblau wie aus dem Reiseprospekt. Kantige Säulen spiegeln sich im Wasser. Es ist still, aber immer wieder lösen sich Tropfen von der Decke und im ganzen Raum breitet sich ein heller Hall aus. Für Leuthe ist es der schönste Speicher der ganzen Stadt.

Die Geschichte des Trinkwassers in Augsburg 1 / 14 Zurück Vorwärts 1. bis 4. Jahrhundert nach Christus: Die Römerstadt Augusta Vindelicum benötigt reichlich Trinkwasser, um die Bürger zu versorgen. Der nötigste Wasserbedarf wird aus Zisternen und Brunnen gedeckt, die in den Grundwasserspiegel ragten.

1412: Der erste Brunnen wird am Rathaus aufgestellt, der zweite vor dem Weberhaus.

1416: Eine neue Wasser-Förderanlage mit einem hölzernen Turm wird nahe dem Roten Tor errichtet.

1558: Privatleute beziehen erstmals Wasser aus der städtischen Leitung.

1599: Der Merkurbrunnen wird aufgestellt. Aus ihm werden bald der Herkulesbrunnen und der Augustusbrunnen gespeist.

1821: Holzröhren, sogenannte Holzdeicheln, werden durch Eisenrohre ersetzt.

1879: Mit der Inbetriebnahme des Wasserwerkes am Hochablass im Siebentischwald wird der Grundstein für die moderne Trinkwasserversorgung gelegt.

1910: Nach einer Hochwasserkatastrophe wird der Bau eines zweiten Wasserwerkes veranlasst. Das neu erbaute Wasserwerk am Lochbach geht 1912 in Betrieb.

1972: Zwei Tiefbrunnen werden in Leitershofen in Betrieb genommen.

1991: Der Hochbehälter in Steppach wird in Betrieb genommen.

2000: Das Wasserwerk Siebenbrunn nimmt den Betrieb auf.

2003: Das Wasserwerk Meringerau Süd wird neu gebaut.

Heute: Mehr als 320.000 Menschen werden aus 60 Brunnen mit Trinkwasser versorgt.

