88 Cent und drei Gebete: Ein Tag in der Fuggerei

Ein Graf Fugger höchstpersönlich. Eine Zeitzeugin der Bombennacht. Und ein junger Bewohner. In unserer Video-Serie zeigen wir Ihnen die Menschen, die das Leben in der Fuggerei besonders machen.

Ein finsterer Bunker, stolze Bewohnerinnen und die Frage nach der "richtigen" Religion: Die Augsburger Fuggerei ist ein spannender Ort. Wir haben mit den Menschen gesprochen, die erzählen können, wie das Leben dort abläuft. Zum Beispiel mit einer Bewohnerin, die ihr Glück in der Fuggerei gefunden hat. Oder mit einem echten Fugger. Oder einer Zeitzeugin der Augsburger Bombennacht.