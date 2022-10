Baustelle hoch über Augsburg: Der Dom bekommt seine goldene Kugel zurück

Von Fridtjof Atterdal - 18:30 Uhr Artikel anhören Shape

Mit dem Anbringen des Kreuzes und der goldenen Kugel sind die Sanierungsarbeiten am Augsburger Dom abgeschlossen. Das Dach wurde von Anfang an "auf alt" gemacht.

"So eine Baustelle hat man nur einmal im Leben", sagt Gerhard Schöpf und blickt über das Geländer zum Domvorplatz knapp 70 Meter unter ihm. Zusammen mit seinem Kollegen Christian Reinhardt hat der Spengler das Kupferdach des Südturms des Augsburger Doms erneuert. Mit der Montage der großen goldenen Kugel und dem Kreuz auf der Spitze des Turms sind die Sanierungsarbeiten an dem historischen Kirchengebäude nahezu abgeschlossen. Fast ein Jahr hat es gedauert, das fast 250 Jahre alte Kupferdach neu anzufertigen und in luftiger Höhe passgerecht anzubringen.

