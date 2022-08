Einkaufen bis nach Sonnenuntergang – auch in Augsburg gibt es "Spätis"

Von Andrea Wenzel - vor 47 Min.

In Berlin sind Kioske, die bis spät am Abend geöffnet haben, Kult. In Augsburg spielen sie bislang nur eine kleine Rolle. Das Angebot ist international, die Auflagen klar.

Es ist ein lauer Sommerabend im August. Die Sonne ist schon untergegangen, entlang der Friedberger Straße in Hochzoll leuchten nur noch die Ampeln und Straßenlampen – und das Innere eines Kiosks auf Höhe der 120er- Hausnummern. Kurz vor 21 Uhr herrscht in dem kleinen Laden reger Betrieb. Jugendliche kaufen sich eine Flasche Spezi, eine junge Frau braucht ein Feuerzeug, und der Mann im Jogging-Outfit lässt sich einen Kaffee aus der Maschine und plaudert mit anderen Kunden. Die Stimmung ist gut, es herrscht fast so etwas wie Urlaubsflair. Eigentlich kennt man Kioske, die auch nach 20 Uhr noch geöffnet haben, nur aus Großstädten im Norden Deutschlands oder aus anderen Ländern – auch wegen der strengen Ladenöffnungszeiten in Bayern. Wie also kann das gehen mitten in Augsburg?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .