Jürgen Schwandt (✝68): Er war Bienenhotel-Bauer mit Herz und Seele

Jürgen Schwandt hat Spuren hinterlassen - vor allem in Gärten und Parks. Ein Nachruf auf einen Mann aus Augsburg, der sein Hobby zur Berufung machte.

Jeder Mensch, der stirbt, hinterlässt Spuren in den Herzen anderer. Nicht alle aber wirken tatsächlich mit ihren Taten über ihre eigene Vergänglichkeit hinaus. Jürgen Schwandt tat es. Der Augsburger hat Spuren in etlichen privaten Gärten, auf Balkonen und in Parks hinterlassen - in Form von kunstvoll geschreinerten Insektenhotels. Im Botanischen Garten etwa ist auch eines seiner Exemplare zu finden. "Sein Geist summt in unserem Garten", stand daher in einer der vielen Beileidsbekundungen, die Witwe Suse Schwandt erreicht haben. Ein Nachruf auf einen Menschen, der sich an der Natur erfreute und der erst später im Leben seine Leidenschaft zum Beruf machte.

Dort im Sessel habe er vor seinem Tod viel Zeit verbracht, erzählt Suse Schwandt. Die 71-Jährige sitzt am Wohnzimmertisch und deutet auf das bequeme Sitzmöbel gegenüber. Gefreut habe sich ihr Mann, wenn er am Fenster in der Hochhauswohnung in Lechhausen einen Blick auf den Sonnenuntergang erhaschen konnte. Die Krebserkrankung hatte ihn in den vergangenen zwei Jahren zunehmend gezeichnet. Ihn, der doch immer so umtriebig war und voller Ideen. Eine seiner besten waren wohl die Wildbienenhotels, die er mit viel Liebe und Fantasie geschreinert hatte. Jedes ein Unikat. Wie viele ihr Mann über die Jahre angefertigt hatte, kann Suse Schwandt nicht sagen. "Es waren unglaublich viele", sagt sie und lächelt. Die Idee dazu kam Jürgen Schwandt vor über 20 Jahren auf einer Gartenmesse in Augsburg.

