Videotipp Exklusive Video-Serie: 88 Cent und drei Gebete: Ein Tag in der Fuggerei

Von Axel Hechelmann und Manuel Andre - vor 48 Min.

2021 feierte die Fuggerei in Augsburg ihr 500. Jubiläum. In unserer Video-Serie zeigen wir Ihnen die Menschen, die das Leben in der Fuggerei besonders machen.