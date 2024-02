Kriminalfälle lösen oder Tassen bemalen: Acht Ideen gegen Langeweile

Von Maia Hohlen, Johanna Schnitzhofer, Michael Stelzl - vor 49 Min. Artikel anhören Shape

Der Februar ist oft grau und kalt. Wer Abwechslung sucht, für den haben wir acht Empfehlungen in Augsburg zusammengestellt, die Farben in den Alltag bringen.

Ein Spaziergang an der Wertach oder eine Runde um den Kuhsee. Bei Februarwetter machen solche Ausflüge oft wenig Spaß. Was also tun, wenn das Wetter grau, der Unternehmungsdrang aber groß ist? Wie wäre es mit einem Auftritt des Staatstheaters im eigenen Wohnzimmer? Oder einem Krimi-Spaziergang? Für kreative Köpfe, Rätselfreunde und Kulturliebhaber gibt es in Augsburg einiges zu erleben. Unsere Tipps gegen den Winterblues.

Mithilfe der interaktiven Karte wird der Fall zu Fuß am Smartphone gelöst. Foto: MyCityHighlight

Beim Spazieren einen Kriminalfall lösen – der Krimi-Trail Augsburg

Keine Lust mehr auf den normalen Spaziergang zwischen Häusern, Bäumen und Kuhsee? Dann gibt es etwas mit Nervenkitzel. In zwei bis drei Stunden gilt es, als Kleingruppe eine Kindesentführung aufzudecken. An 15 in der Stadt verteilten Rätselorten werden via Smartphone Indizien gesammelt, Alibis überprüft und Beweise kombiniert. Mittels Chat gibt es weitere Hinweise zum Tathergang und Hilfestellung, falls benötigt. Die Kosten betragen 39 Euro für die gesamte Gruppe, ungeachtet der Spielerzahl. Weitere Informationen gibt es auf www.krimi-trails.de/

