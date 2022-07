Zwischen Höhenangst und Traumwohnung: Ein Besuch im Hotelturm

Es ist ein Gebäude der Superlative: Vor genau 50 Jahren wurde der Hotelturm eröffnet. Wer lebt heute in Augsburgs höchstem Wohnhaus? Ein Ortsbesuch.

Der beste Aussichtspunkt der Stadt gefällt nicht jedem. "Manche haben Probleme damit", sagt Jan Schwaiger, während er auf einer schmalen Metallleiter nach oben steigt. Der Haustechniker des Hotelturms nimmt die letzte Sprosse, schreitet durch eine schmale Dachluke und da steht er: am höchsten Punkt der Stadt. Ein paar Meter neben ihm: der Abgrund.