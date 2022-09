Das geht ins Geld: So viel kostet ein Oktoberfest-Besuch als Familie

Von Lisa Gilz - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Ein Oktoberfest-Besuch kann schnell sehr viel Geld kosten – vor allem für eine Familie. In diesem Jahr sind die Preise besonders hoch und das Fahrvergnügen teils recht kurz.

In der Münchner U-Bahn tönt die Lautsprecherdurchsage durch die Waggons: „Nächster Halt Theresienwiese. Viel Spaß auf der Wiesn.“ Und das ist auch eine freundlich formulierte Einladung zum Geldausgeben. Wieder oben liegt der Geruch von gebrannten Mandeln in der Luft. Der Dunst der Grillstände. Leuchtreklamen und laute Musik werben für die Fahrgeschäfte. Willkommen auf der Wiesn! Nach zwei Jahren Pause findet in der Landeshauptstadt das Oktoberfest wieder statt. Ein Spaß, wenn auch ein teurer.

