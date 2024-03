Warum heißt Bissingen eigentlich Bissingen?

Von Helmut Herreiner - vor 16 Min.

In einer Serie wollen wir die Geschichte hinter den Ortsnamen im Landkreis Dillingen vorstellen. Den Anfang macht das Kesseltal.

Woher stammen eigentlich die Ortsnamen unserer Heimat und warum sind sich manche ähnlich und andere überhaupt nicht? Wie alt sind diese Namen und wie haben sie sich oftmals im Laufe der Jahrhunderte verändert? Dies alles sind Fragen, die sich auch Menschen im Landkreis Dillingen und in dessen Nachbarregionen immer wieder stellen. Besonders spannend sind diese Fragen im Kesseltal, wo die heutige Marktgemeinde Bissingen seit der Gemeindegebietsreform in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts aus 18 ehemaligen Kleingemeinden mit insgesamt 18 Dörfern, sechs Weilern sowie einer Reihe von Einzelgehöften und Mühlen besteht.

Selbst wenn man außer Acht lässt, dass in den vergangenen Jahrhunderten auch noch zahlreiche kleine Orte und Höfe aus verschiedensten Gründen „abgegangen“, also verschwunden sind, könnte man allein über die Kesseltalregion ein eigenes Ortsnamenbuch verfassen. Bleibt man zunächst beim Marktort Bissingen und seinem Namen, so ist zuerst wie fast überall die Feststellung wichtig, dass der Ort und auch der Ortsname älter sind als die erste urkundliche Erwähnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .