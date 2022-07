In Ebermergen werden die wohl ältesten Bahnbrücken Bayerns restauriert

Von Wolfgang Widemann - vor 17 Min.

Seit 175 Jahren rollen über die Eisenbahnbrücken in Ebermergen Züge. Nun ist zum ersten Mal eine große Restaurierung fällig - mit enormem Aufwand. Ein Ortsbesuch.

Thomas Loder hat schon so manches Vorhaben für die Deutsche Bahn verwirklicht. Nun steht der Ingenieur in Ebermergen vor der komplett eingerüsteten Brücke, auf der die Strecke Donauwörth-Nördlingen die Badgasse/Schäfgasse überquert. Das Bauwerk besteht größtenteils aus Steinquadern, von denen jeder einzelne Hunderte von Kilos wiegt. Nur 200 Meter davon entfernt überspannt ein praktisch baugleiches Viadukt die Angelgasse. Beide Brücken werden in den kommenden Wochen und Monaten restauriert. Die Baustelle birgt für Projektleiter Loder und die beteiligten Firmen noch so manche Unwägbarkeit, obwohl die Vorbereitungen bereits vor Jahren starteten. Grund: Es handelt sich um denkmalgeschützte Konstruktionen, die in ihrer Art und Dimension in Bayern und möglicherweise darüber hinaus altersmäßig einmalig sind.

