Bahnstrecke zwischen Nördlingen und Donauwörth ist monatelang gesperrt

In Ebermergen werden die historischen Bahnbrücken saniert. In Möttingen und Nördlingen stehen ebenfalls Bauarbeiten an. Busse fahren bis Aalen.

Bahn-Pendler müssen sich zwischen Juli und November auf massive Einschränkungen zwischen Donauwörth und Nördlingen und im weiteren Verlauf auch in Richtung Aalen einstellen. Wegen Brückenarbeiten in Ebermergen ist der Abschnitt zwischen Donauwörth und Harburg vom 9. bis 30. Juli und vom 11. August bis 13. November gesperrt. Wegen weiterer Baumaßnahmen, unter anderem in Möttingen und Nördlingen, müssen Pendler zwischen dem 31. Juli und dem 11. August auch auf jenem Abschnitt auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Laut Bahn ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Hintergrund der Bahnsperrung ist die Sanierung der beiden historischen Bahnbrücken in Ebermergen. Dort ist die Ortsdurchfahrt an einer der Bahnbrücken bereits gesperrt, der Verkehr wird über die Angelgasse umgeleitet. Weil auf der Strecke der Riesbahn dann vier Monate lang nichts mehr geht, will die Bahn dort gleich mehrere weitere Vorhaben verwirklichen. Dazu gehört die 2020 geplante Verlegung des Haltepunkts in Harburg weg vom jetzigen Bahnhof, hin zum Abschnitt zwischen Mündlinger Straße und Wemdinger Straße bei der Wörnitzhalle. Auch in Nördlingen wird weiterhin am barrierefreien Umbau gearbeitet. Für Oktober ist außerdem der Bau einer Querungshilfe in der Nürnberger Straße vorgesehen.

Bauarbeiten starten am Bahnhof in Möttingen

Am Bahnhof in Möttingen starten in diesen Tagen ebenfalls die Umbaumaßnahmen. Dort soll der barrierefreie Umbau der Gleisanlagen am Bahnhof beginnen. Beide Bahnsteige sollen auf 76 Zentimeter erhöht und verlängert werden. Den Mittelbahnsteig wird es in Zukunft dann nicht mehr geben. Der Bahnsteig Richtung Nördlingen wird komplett erneuert. Um dort hinzugelangen, müssen Bahnnutzer allerdings den Weg über den neuen Bahnübergang entlang der Kreisstraße DON10 wählen. Weil sich dadurch einige Nachteile ergeben, fordert die Gemeinde eine Fußgängerunterführung. Die Aussichten dafür sind allerdings äußerst schlecht, wie Bürgermeister Timo Böllmann auf Nachfrage erklärt. Er sagt, er habe noch einmal an alle Bundestagsabgeordneten appelliert, sich für eine sicherere und schnellere Variante einzusetzen. Doch es heißt, der etwa 150 Meter lange Weg vom Fahrkartenautomat zu den Gleisen sei zumutbar.

Böllmann sagt bezüglich der Sicherheit auch, die Gemeinde habe auf ein tödliches Unglück bei Landshut hingewiesen. Dort sind in dem Ort Bruckberg im Oktober 2020 zwei Brüder gestorben, weil sie von einer Regionalbahn überrollt wurden. Sie wollten schnell einen Zug erreichen und gingen trotz geschlossener Schranke über die Gleise.

Güterverkehr und Museumsbahn auch von Bauarbeiten der Bahn betroffen

Die Auswirkungen der Bauarbeiten treffen auch den Güterverkehr der Bayernbahn sowie die Fahrten der Museumsbahn. Wie Bayernbahn-Geschäftsführer Patrick Zeitlmann auf Nachfrage der Rieser Nachrichten mitteilt, muss der Güterverkehr über Gunzenhausen umgeleitet werden. "Wir bedauern, dass nicht kapazitätsschonend gebaut wird", sagt Zeitlmann. Die Bayernbahn saniere derzeit auch eine Brücke bei Unterwurmbach. Zugunsten des Betriebs sei die Strecke nur vier Wochen gesperrt, die restliche Zeit werde "unter dem rollenden Rad" saniert. Züge können dann also trotz Baustelle fahren. Fahrten der Museumszüge für das Bayerische Eisenbahnmuseum seien Richtung Süden in dem Zeitraum auch nicht möglich.

Der Fahrgastbeirat OstalbMobil weist die Fahrgäste noch einmal konkret auf die geplanten Bauarbeiten auf der Riesbahn zwischen Aalen bis Donauwörth und die damit einhergehenden verlängerten Fahrzeiten hin. Die baubedingten Fahrplanänderungen sind im Internet unter https://bauinfos.deutschebahn.com/fahrplanaenderungen zu finden. Fahrgäste werden darauf hingewiesen, dass der Schienenersatzverkehr teilweise schon ab Aalen unterwegs sein könnte, vereinzelt fahren Züge regulär, dort wo keine Sperrungen sind.