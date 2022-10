Diese Eiche gehörte vor 800 Jahren zu einem Bollwerk aus Holz

Bei Ausgrabungen in Monheim kommen Reste einer Befestigungsanlage und zum Teil exotische Speisereste zum Vorschein. Fachleute sind von den Funden angetan.

Wie Monheim vor rund 800 Jahren aussah, lässt sich nicht genau sagen. Seit dem Jahr 870 bestand dort ein Kloster, das sich zu einem bedeutendem Wallfahrtsort entwickelte. Um das Kloster herum bildete sich eine Siedlung. Auch die ursprüngliche Peterskapelle war Anfang des 13. Jahrhunderts bereits erbaut. So viel war bisher bekannt. Nun haben archäologische Ausgrabungen ebenso überraschende wie bemerkenswerte weitere Erkenntnisse aus dieser Zeit geliefert. Demnach erhielt Monheim rund 100 Jahre vor dem Bau einer steinernen Stadtmauer eine erste Befestigung. Außerdem haben Fachleute Spuren menschlicher Zivilisation entdeckt, die Einblicke auf die Essgewohnheiten und Vermögensverhältnisse in jener Epoche erlauben.