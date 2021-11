"Großes Lebensglück": Geschwister erzählen von ihrer besonderen Beziehung

Leserinnen und Leser haben uns erzählt, was sie mit ihren Geschwistern verbindet. Von Schwester, die zwei Brüder geheiratet haben und einer lebensrettenden Entscheidung.

Über Geschwister gibt es viel zu erzählen. Etwa, dass norwegische Forscher herausgefunden haben, dass die älteren oft ein klein wenig schlauer sind. Jüngere indes mögen angeblich das Risiko, wie wiederum amerikanische Wissenschaftler berichten. Aber jenseits dieser Forschungen gibt es noch etwas, das weniger wissenschaftlich ist, sondern emotional: die besondere Beziehung unter Geschwistern, das Vertrauen, die Zuneigung.