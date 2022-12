Essay Ich will ein moderner Mann sein – aber was heißt das heute?

Männer zeigen keine Gefühle, sie sind stark und unverwundbar. Stimmt doch, oder nicht? Unser Autor hat sich für diesen Text gefragt, was Männlichkeit für ihn bedeutet.

Ich war dieses Jahr auf der Dating-App Tinder unterwegs. Dort werden einem Online-Profile potenzieller Partnerinnen vorgeschlagen. Ich muss entscheiden, ob ich das Profil nach links schiebe (nichts für mich) oder nach rechts (mit dir will ich schreiben). Im Oktober stoße ich auf Antonia, 26. In ihrem Profil bezeichnet sie sich als loyal, lustig und humorvoll. Und unter ihrem Bild steht ganz genau, was sie sucht: „Keine Sissys (weibliche Männer)“.

