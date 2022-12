Wann ist ein Mann ein Mann? Das sagen Männer aus der Region

Von Anika Zidar - 15:25 Uhr Artikel anhören Shape

Wie wichtig ist Männlichkeit heute noch? Wo begegnet sie uns im Alltag? Und welche Rolle spielen Klischees? Wir haben Männer aus unserer Region gefragt.

Man hat es heutzutage schon nicht leicht – gerade als Mann. Denn Männlichkeit und das, was wir darunter verstehen, ist stark im Wandel. Was macht einen echten Kerl heute noch aus: Soll er Beschützer und Gentleman sein – oder feministischer Verfechter der Gleichberechtigung? Und welche Rolle spielen Bauch und Bart eigentlich? Das haben wir vier Männer aus der Region gefragt: Ein Kita-Leiter, ein Modeberater, ein Barber und ein Drag-Star sagen, was Männlichkeit für sie bedeutet und welche Ideale sie sich für die Zukunft wünschen.

