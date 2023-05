Das Wild Bird an der Lechleite ist der neue Gastro-Geheimtipp

Das junge Wirtepaar Stephanie und Franz Kreisi verwandelt das traditionsreiche Friedberger Parkcafé in ein Restaurant mit moderner Küche und modernem Ambiente.

Monatelang war das Lokal Schillers geschlossen, dann stieg das Restaurant Wild Bird wie der sprichwörtliche Phönix aus der Asche, mit elegant-gemütlichem Interieur, reduzierten Öffnungszeiten und einer sorgsam ausgetüftelten Karte. Unter Liebhabern guter Küche in der Region sorgte dieser Wandel vom ehemals gediegenen Parkcafé an der Friedberger Lechleite zu einem modernen kreativen Restaurant für viel Aufsehen. Würde das Konzept funktionieren: eine innovative Küche, die (berechtigterweise) ihren Preis hat, und nur unter der Woche abends öffnet, wenn viele sich nach der Arbeit doch nur einen tröstlichen Teller Pasta wünschen? Ein gutes halbes Jahr später können Stefanie und Franz Kreisi sagen: Das Wagnis hat sich gelohnt. Und sie haben Zeit, zu erzählen, wie es zu dem Wandel kam und welche Ideen sie für ihr Wild Bird noch haben.

Dem jungen Wirtspaar – sie 38, er 37 Jahre alt – ging es in der Corona-Zeit wie vielen anderen. Auf einen Schlag herrschte weniger Betrieb, man kam zur Ruhe, fand zu sich selbst. "Plötzlich saßen wir abends um zehn auf dem Sofa und haben gemerkt, dass das eigentlich auch ganz schön ist", erzählen die beiden. Das Mitnahme-Geschäft im damaligen Schillers, das gehobene gutbürgerliche Küche anbot, lief während der Pandemie zwar sehr gut, trotzdem war das Leben entspannter.