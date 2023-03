Beim Schlosserwirt in Mering stehen zwei außergewöhnliche Frauen an der Spitze

Die Oma heizte einst den Pensionsgästen selber das Feuer an. Mittlerweile setzt der Schlosserwirt auf moderne Ideen wie Barbecue-Hochzeit und Whiskey-Dinner.

Blickt man in die Geschichtsbücher der Familie Bader, könnte man meinen, der Name Max - stets vom ältesten Sohn getragen - verpflichte zur Nachfolge. Denn seitdem der Schlosserwirt ab 1928 in Familienbesitz ist, war stets ein Max „der Schlosserwirt“. Doch hatte Max Bader, Jahrgang 1961, wohl recht mit seiner Annahme, dass seine Tochter Maria einmal in seine Fußstapfen treten könnte. Und in der Tat: Nach Max Baders Tod 2019 zeichnete sich ab, dass zwei Schlosserwirtinnen das Traditionsrestaurant weiterführen werden: das Mutter-Tochter-Gespann Maria Bader-Krätschmer und Birgitt Bader. Mittlerweile stehen zwei grundverschiedene Power-Frauen an der Spitze des Unternehmens, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Kraft, Organisationsstärke und Kreativität der Tochter sowie die Erfahrung der Mutter stellen heute die Grundpfeiler des Familienunternehmens dar, in dem noch immer Entscheidungen gemeinsam – also mit den Brüdern Maximilian und Johannes – getroffen werden.

Ein Bild am Tresen und sein Gin erinnern an den alten "Schlosserwirt"

Max Bader war der vorerst letzte „Schlosserwirt“ in dem gleichnamigen Restaurant, Hotel und Boarding-House mitten in Mering. Ein Bild von ihm am Tresen des Restaurants und Max61, ein für ihn gebrannter Gin der Destillerie Zott in Ustersbach, erinnern an den im Jahr 2019 gestorbenen Schlosserwirt – an den Ehemann von Birgitt Bader und an den Vater von Maximilian Bader (34), Maria Bader-Krätschmer (32) und Johannes Bader (27).

In der Stube und im Restaurant herrscht ein gemütliches Ambiente, im Veranstaltungsraum ein moderner Einrichtungsstil. Foto: Schlosserwirt

Schlosserwirt Birgitt Bader (links) und Maria Bader-Krätschmer erheben ihr Glas auf eine gute Zusammenarbeit des Mutter-Tochter-Gespanns. Foto: Schlosserwirt

Beim Schlosserwirt kommt Modernes und Traditionelles gleichermaßen auf den Tisch: Surf & Turf zur Hauptspeise und Kaiserschmarrn als Dessert. Foto: Alexandra Loock

Max61 erinnert in vielen Geschmacksnuancen an Max Bader III: Wacholder und Tanne stehen für seine Naturverbundenheit, Zitronenverbene und Lindenblüten erinnern an gemeinsame Saunaaufgüsse und Gewürze an die handwerklichen Kreationen des Metzgermeisters. Foto: Schlosserwirt

Häppchen zum Anbeißen werden bei Seminaren gereicht. Foto: Alexandra Loock

Das Schlosserwirt-Frühstück gibt es täglich ab 8 Uhr – und zwar nicht nur für Hotelgäste. Wichtig ist den Betreiberinnen des Schlosserwirts auch das Thema Nachhaltigkeit: Diverse Köstlichkeiten gibt es im Weckglas. Foto: Alexandra Loock

Gemeinsam fällte die Familie ein Jahr nach Max Baders Tod den Entschluss, den Schlosserwirt umzubauen und legte damit den Grundstein für ein modern-rustikales Ambiente, das Charakter versprüht und in vielen kleinen Details, etwa dem Bader’schen Familienwappen und zahlreichen Familienbildern an der Wand, die immer wieder daran erinnern: Wir sind ein Familienbetrieb und stolz darauf. Die Verwandlung von der Pension, in der die Oma nachts noch den Übernachtungsgästen das Feuer anheizte und mit „Fremdenzimmern mit Dusche und Fernseher auf dem Zimmer“ warb, hin zu einem Hotel und Boarding-House mit Business- und Stammkunden ist über Jahrzehnte hinweg geglückt. Ebenso die Entwicklung von der Gaststätte zum Restaurant, inklusive Veranstaltungs- und Eventsektor, der das Steckenpferd von Maria Bader-Krätschmer ist.

Team des "Schlosserwirt" kochte für die Feier von Merings 1000. Geburtstag

Das Catering zum Festakt zum 1000. Geburtstag der Gemeinde Mering, ein privater Christkindlmarkt als Überraschung zum 40. Geburtstag und eine BBQ-Hochzeit mit Live-Cooking waren nur einige Highlights im Eventbereich des vergangenen Jahres. Für individuelle Hochzeitsgestaltungen, Taufen, Seminare mit Häppchen auf imposanten Holzbrettern und moderierte Themenabende, etwa ein Whiskey-Dinner, ein Event rund um Barbecue & Wine, ein Nikolaus-Brunch oder die bayerische Genussreise mit namhaften Köchen, brennt die 32-Jährige. Dieses Faible erklärt sie mit Verweis auf ihre berufliche Vergangenheit.

Rezepttipp für das Tatar vom Schlosserwirt 1 / 3 Zurück Vorwärts Zutaten Rinderfilet Salz und Pfeffer aus der Mühle sowie Paprikagewürz Cornichons klein gehackt Schalotten und Kapern fein gewürfelt Eigelb vom Wachtelei Dijon-Senf Frische Kräuter nach Belieben und Jahreszeit

Zubereitung Rinderfilet in kleinste Würfel schneiden und mit den anderen Zutaten vermengen.

Tipp Frisch geröstetes Brot vom Bäckerei Ihres Vertrauens schmeckt hervorragend dazu.

Nach einem Studium der Musik- und Tanzwissenschaften war Maria Bader-Krätschmer als Pressesprecherin am Bayerischen Staatsballett und bei einer Agentur als PR-Beraterin tätig – also mittendrin in einem stressigen, anspruchsvollen Job, der sie vieles lehrte und in dem sie reichlich Kontakte knüpfen konnte. Und doch hat sich die 32-Jährige bewusst für die Rückkehr in den Familienbetrieb entschieden. „Am Schlosserwirt hängt mein Herz“, bekennt sie.

Einen gesunden Mix aus Altbewährtem und Neuem zeigt sich auch all jenen, die auf die Speisekarte schauen, denn die bayerisch-moderne Küche hält Surf & Turf-Gerichte und Bowls ebenso bereit wie Zwiebelrostbraten, Kässpätzle und Kalbsschnitzel. Tatar steht auf der Karte, um an die Metzgerei zu erinnern, die in der Vergangenheit von den Schlosserwirten betrieben wurde. Die treuen Kartenspieler, die schon seit 50 Jahren regelmäßig kommen, bekommen ihre Lieblingsgerichte, etwa Kartoffelsalat und Gschwollne. Das Restaurant, das dienstags bis samstags geöffnet hat, und die Küche sind das Metier von Birgitt Bader: „Früher war ich gerne in der Metzgerei, heute bin ich gerne in der Küche.“ Dort sorgt sie auch dafür, dass jeder Teller – vom ersten des Abends bis zum letzten Gericht – nach einem festgelegten Muster serviert wird.

Beim Schlosserwirt in Mering gibt es zum Abschied eine Praline

„Alle Gerichte wurden zur Probe gekocht und gesetzt“, gibt Birgitt Bader Einblick in ihr Qualitätsmanagement und erklärt: „Jedes Gericht verlässt so die Küche, wie es auf dem Foto an der Wand abgebildet ist.“ Ebenfalls gesetzt sind ein Willkommensgruß aus Brot, Salz und Öl und eine Praline zum Abschied, ergänzt Maria Bader-Krätschmer. Mit einem Team aus 20 bis 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Auszubildenden wird das Tagesgeschäft gestemmt, werden Caterings und Events vorbereitet und – ganz wichtig – wird mittags gemeinsam gegessen, so wie in einer großen Familie.

Was den neuen Schlosserwirt vom alten unterscheidet, ist nicht nur die Optik des Hauses, sondern es fehlt die Metzgerei, die noch bis vor wenigen Jahren geöffnet hatte. Von Max Bader I. und seiner Frau Katharina wurde sie einst errichtet, durch Max Bader II. und seine Frau Maria erweitert und von Max Bader III. und der jetzigen Geschäftsführerin Birgitt modernisiert. 2015 schlossen sie die Metzgerei und rissen das „Meringer Kino“ ab, das seit 1956 stand. So wurde Platz geschaffen für das Hotel und Boarding-House. In Summe gibt es jetzt zwei Seminarräume mit 20 und 35 Plätzen, 40 Zimmer und 120 Sitzplätze im Restaurant. Familiär ist der Schlosserwirt trotz Umbau und moderner Ausrichtung geblieben – das schätzen auch die Gäste.

Claudia Lentsch, die als Stammkundin regelmäßig im Schlosserwirt zu Gast ist, hat gerade ihr Frühstück genossen, schlendert am Tresen vorbei und verrät, dass sie schon seit zehn Jahren regelmäßig Gast im Schlosserwirt ist. Sie erinnert sich an die Höhen und Tiefen, die sie miterlebt hat – an das leckere Frühstück, das ihr einst noch Max Bader, Jahrgang 1961, servierte, und an das neue große Glück von Birgitt Bader, die vor eineinhalb Jahren Oma von Leo wurde.

Die wichtigsten Infos zum Schlosserwirt 1 / 4 Zurück Vorwärts Biergarten: Ein kleiner Außenbereich befindet sich vor der Tür. Beliebter sind die Dachterrassen im ersten und dritten Stock, die auch für Feiern zur Verfügung stehen.

Barrierefreiheit: Das Restaurant ist in weiten Teilen barrierefrei. Im Hotelbereich gibt es ein komplett barrierefreies Zimmer.

Parkplätze: Vor dem Haus und in der Garage stehen Parkplätze zur Verfügung.

Reservierungen: Eine Reservierung ist unter der Telefonnummer 08233-9504 möglich oder über die Homepage www.schlosserwirt.de.

