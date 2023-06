Sieben Brautkleider, sieben Geschichten: Hier bekommen sie eine zweite Chance

Von Gönül Frey - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Romantisch, schlicht oder extravagant - so unterschiedlich wie die Frauen sind auch die Brautkleider. Wir stellen sieben Exemplare und ihre Geschichte vor.

Die Wahl des richtigen Kleids ist für die Braut oft eine schwere Entscheidung. Unglaubliche Summen können für die prächtigen Gewänder fließen. Und nach nur wenigen Stunden im Einsatz landen die wunderbaren Stücke im Schrank. "Das ist doch wirklich schade", sagt Julia Rohrmoser. Die 28-Jährige will mit ihrem im Januar eröffneten Secondhandladen Brautverliebt gebrauchten Brautkleidern eine zweite Chance geben - und den früheren Trägerinnen helfen, einen Teil der Kosten zurückzubekommen. Rund 110 Einzelstücke in verschiedenen Größen hat sie mittlerweile im Repertoire. Alle sehen aus wie neu, und manche sind es auch. Und in einigen Fällen wertet die Vorgeschichte das Kleid sogar auf. Für unsere Leser und Leserinnen zeigt die junge Friedberger Geschäftsfrau anhand von sieben Exemplaren, auf wie unterschiedliche Arten ein Brautkleid schön sein kann - und auf welchen Wegen sie im Secondhand-Verkauf gelandet sind.

Kleid 1: Meerjungfrauenkleid, Gr. 38, Rock mit aufeinander gestapelten Tüllschichten, Träger am Rücken gekreuzt. Kleid ist nicht getragen. Foto: Gönül Frey

1. Das Extravagante

Ein besonders extravagantes Kleid, Größe 38, hat Julia Rohrmoser auf der Schneiderpuppe drapiert. Die auffallende Meerjungfrauenform wird durch den gestapelten Tüllrock noch betont. Die Träger kreuzen sich am Rücken. Das Kleid stammt von dem spanischen Hersteller Pronovias - und wurde noch nie getragen. "Rund 40 Prozent der Kleider im Laden sind neu, manche haben sogar noch das Original-Preisschild dran", erzählt die 28-Jährige. Nur in einem Fall weiß sie von einer geplatzten Hochzeit. "Es gibt viele, die mit ihrer ersten Wahl doch nicht glücklich sind und sich noch mal ein anderes Kleid kaufen". Bei anderen fand wegen der Corona-Pandemie die geplante rauschende Feier nicht statt, sondern nur ein schlichtes Fest im kleinen Kreis.

