Familie Schlossarek in Kissing macht ihr Heim zum Geisterhaus

Gräber, Skelette, Spinnen - das Eckhaus von Martina und Thomas Schlossarek verwandelt sich zu Halloween in ein wahres Gruselparadies. Mit einem schaurigen Rundgang auf Video.

Nebel wabert, aus dem Nichts ertönt ein schauriges Türeknarren, Spinnweben leuchten fahlgrün auf - das Eckhaus Albert-Schweitzer-Straße 1h in Kissing zieht an Halloween alle Blicke auf sich. Martina und Thomas Schlossarek dekorieren hier nach allen Regeln der Kunst. Jedes Jahr kommen neue, gruselige Effekte dazu.

Familie Schlossarek in Kissing hat ihr Heim in ein Geisterhaus verwandelt.

"Das ist vor allem das Ding von meinem Mann", sagt Martina Schlossarek. Doch auch die 52-Jährige ist begeistert dabei. Schon im Juni haben die beiden angefangen zu überlegen, wie sie ihr Halloween-Haus heuer gestalten wollen. "Ich halte eigentlich das ganze Jahr über Ausschau, was es Neues gibt", sagt der 41-jährige Thomas Schlossarek.