Diese Lokale haben 2023 in Friedberg und Umgebung neu eröffnet

Es tut sich etwas in der Gastronomie im Wittelsbacher Land: Heuer haben bereits einige Lokale eröffnet, vom Biergarten bis zum neuen modernen Restaurant.

Ein Blick ins Umland stimmt optimistisch. Trotz aller Herausforderungen der aktuellen Zeit tut sich einiges in der Gastroszene: Restaurants werden erweitert, umgebaut - und auch neu eröffnet. Unternehmerinnen und Unternehmer starten mit spannenden Vorhaben und bereichern das Wittelsbacher Land mit ihren Angeboten. Ein Überblick, was sich seit Beginn des Jahres getan hat.

Im Burger Spot in der Friedberger Altstadt gibt es Burger und Cocktails.