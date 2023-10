Trachtenheim und Römerspielplatz: das ist Merings neues Freizeitgelände

Spielen, sich treffen, Theater schauen - mit viel Geld hat der Markt Mering den Bereich nahe des Wohngebiets am Oberfeld gestaltet. Was sich Besucher noch wünschen.

Die Theateraufführungen des Trachtenvereins füllen den großen Saal im neuen Heim. Und auf Spiel- und Bolzplatz direkt nebenan ist vor allem nachmittags immer etwas los. Der Markt Mering hat hier in den vergangenen Jahren einiges an Geld investiert, um eine ansprechende Anlage für das Gemeinwohl zu schaffen. Die Anwohnerinnen und Anwohner des benachbarten Wohngebiets am Oberfeld wissen das zu schätzen. Und nicht nur der Trachtenverein nutzt sein neues Domizil. Auch andere Vereine und Organisationen mieten dieses gerne an.

So fanden dort etliche kulturelle Veranstaltungen zum großen 1000-Jahr-Jubiläum statt: Das Artus-Ensemble zeigte sein viel beachtetes Stück "Bruderherz" und Verena und Günther Peschke ihren neuesten 3-D-Film über Mering. Feierlichkeiten zu 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Ambérieu fanden hier ebenso einen würdigen Rahmen wie die CSU-Neujahrsempfänge. Privatleute buchen die Räume für größere Geburtstagsfeiern. Und natürlich ist es der perfekte Aufführungsort für die Theaterstücke des Trachtenvereins Almarausch. Der Neubau ist ein wichtiges Angebot für Mering. Denn mit der Schließung des Bürgerzentrums Schlossmühle und den statischen Problemen beim Papst-Johannes-Haus der Kirche steht als größerer Veranstaltungsraum sonst nur noch die Mehrzweckhalle zur Verfügung.

Der neue Römerspielplatz beim Trachtenheim wurde 2020 eingeweiht.. Foto: Philipp Schröders (Archiv)

Verein leistet 4.000 Arbeitsstunden fürs neue Trachtenheim

Der Markt Mering ist Eigentümer des Trachtenheims und des Spielplatzes, aber der Trachtenverein hat ein uneingeschränktes Nutzungsrecht über 50 Jahre für das Vereinsheim. Die Gesamtfläche beträgt etwa 4.500 Quadratmeter. Die Gemeinde gewährte einen großzügigen Zuschuss über 130.000 Euro zuzüglich der Planungskosten sowie eine Ausfallbürgschaft. Den größeren Teil der Kosten schulterte jedoch der Verein selbst. Dieser rechnete ursprünglich mit rund 476.000 Euro Gesamtkosten für das Projekt, aber durch 4.000 Stunden Eigenleistungen reduzierten sie sich auf 420.000 Euro. Vorsitzender Albert Müller erzählt, dass viele abends nach der Arbeit oder freitags und samstags, oft sogar in Nachtschichten anpackten. Fundamentierung, Bodenplatten, Raumaufteilung mit Rigips, Fließen, Holzboden, Bühne, Entwässerung, Kanal, Wasser und sogar die Stromleitungen hätte der Verein selbst erstellt, so Müller.

Der Römerspielplatz in Mering wird von den Anwohnern mit Kindern gerne besucht. Nebenan entwickelt sich das 2020 eingeweihte Trachtenheim zum Treffpunkt und Veranstaltungsort. Foto: Heike Scherer

Am 1. März 2020 feierte der Verein die Einweihung und nutzt die neuen Räume seitdem rege für Sommerfest, Heimatabend und Gauwertungsplattln. Drei Theaterstücke haben die Trachtler hier schon auf die Bühne gebracht. Und das vierte „Die drei Eisbären“ wird im Oktober folgen. Leni Zieglmeir war viele Jahre für die Theaterspielleitung zuständig und übergab das Amt jetzt an Tobias Eppeneder. „Wir haben eine gute Theatergruppe mit langjährigen, begeisterten Theaterspielern. Die meisten sind zehn bis 15 Jahre dabei“, verrät sie. Alle vier Wochen hat der Verein im Trachtenheim seine Versammlungen, montags treffen sich dort die Goaßlschnalzer, donnerstags sind die Plattlproben und freitags übt die Jugend. "Unser Trachtenheim wird also viel genutzt", lacht Leni Zieglmeir.

Auf dem Römerspielplatz in Mering rührt sich immer was

Und lebendig geht es auch vor dem Trachtenheim zu. Dort befindet sich der Römerspielplatz mit vielen großen Geräten aus Holz. Mit Bolzplatz beträgt die Grundfläche des Spielplatzes 7.000 Quadratmeter. Die Baukosten betrugen laut Bürgermeister Florian Mayer 580.000 Euro. Davon zahlt die Firma Dumberger 60.000 Euro: Diese Summe hat der Bauträger in den Verträgen für das Baugebiet Oberfeld der Gemeinde zugesichert. Baubeginn für den Spielplatz war Anfang März 2020 und im August desselben Jahres wurde er eröffnet. Das Freizeitgelände ist vorgesehen für den Verein, andere Nutzer des Trachtenheims, die Öffentlichkeit, insbesondere Familien, umliegende Bewohnerinnen und Bewohner und die Schulen und Kindergärten.

Zum ersten Mal ist Vesna Galindo, die in der Oskar-von-Miller-Straße wohnt, mit ihrer dreijährigen Tochter am Spielplatz. „Wegen der hohen Rutsche und der Reifenschaukel ist der Spielplatz eher für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Eine einzige Bank hier ist viel zu wenig“, sagt sie. Der Spielplatz an der Lui‘ gefalle ihr besser und da sei sie öfter mit ihren beiden Kindern.

Der Bau des neuen Trachtenheims war für den Verein ein Kraftakt. Bei der Einweihung füllten die Mitglieder und Gäste den Saal bis auf den letzten Platz. Foto: Brigitte Glas (Archiv)

Vor allem etwas größere Kinder lieben den Römerspielplatz

Eine andere Mutter, die mit ihrer vierjährigen Tochter an der Rutsche ist, berichtet: „Meine Tochter traut sich noch nicht alleine hinauf. Einmal machte sie einen Schritt zurück und fiel durch den Spalt hier hinunter.“ Es ist ein etwa 30 mal 30 Zentimeter großes Loch, hinter dem sie keinen Sinn sehe und das für kleinere Kinder gefährlich sei, meint sie. Vielleicht müsse hier noch einmal nachgebessert werden.

Nach 7800 Stunden ehrenamtlicher Arbeit wird das neue Meringer Trachtenheim offiziell eingeweiht. Foto: Eva Weizenegger

Eine Oma ist mit ihrer fünfjährigen Enkelin aus der Hermann-Löns-Straße dort, die die Rutsche besonders liebt, aber eigentlich lieber zum Spielplatz am Oberfeld gehe, wie sie erzählt. Philipp Krost wohnt im Oberfeld und besucht den Spielplatz heute mit seinem vierjährigen Sohn Maxi. „Wir kommen einmal pro Woche hierher. Mein Sohn benutzt die Schaukel und die Rutsche. Mehr Spielgeräte wären von Vorteil, aber es ist ein toller Treffpunkt für die Kinder“, sagt er. Er bemängelt, dass der Mülleimer verschwunden sei und des Öfteren Müll auf der Bank liegenbleibe. „Die Kinder lieben den Fußballplatz hinter dem Trachtenheim und die Hecken zum Verstecken“, fügt er noch hinzu.