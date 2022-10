Mit Video: So war die erste Fahrt mit der "Feuerdrachen"-Achterbahn im Legoland

Von Sophia Huber - vor 44 Min. Artikel anhören Shape

Nach intensiver Prüfung darf der "Feuerdrache" im Legoland Günzburg wieder fahren. Nicht alle Gäste wissen am Donnerstag bei der ersten Fahrt von dem Unglück im August.

Gespenstische Klaviermusik und gruselige Klänge schallen am Donnerstag aus den unterschiedlichsten Winkeln des Legolands in Günzburg. Kürbisse verzieren den Weg und in manchen Ecken entdeckt man Stoffgeister oder Totenköpfe. Es sind schließlich die Gruselwochen vor und zu Halloween im Freizeitpark. Fast schon gegensätzlich dazu ist die Stimmung der Mitarbeitenden und der vielen Kinder im Park. Bei strahlendem Sonnenschein freuen sich alle besonders auf eine Attraktion, die gleich zum ersten Mal seit fast zwei Monaten wieder fahren wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .