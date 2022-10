Achterbahn Feuerdrache im Legoland Günzburg fährt wieder

Nachdem sich 31 Personen bei einem Unglück am 11. August auf der Achterbahn "Feuerdrache" verletzten, sind nun alle Ermittlungen und Prüfungen abgeschlossen.

Wie das Legoland Günzburg in einer Pressemitteilung mitteilt, haben die ermittelnden Behörden nach Abschluss der technischen Prüfungen durch die Dekra die Feuerdrachen-Achterbahn am 9. September wieder freigegeben. Der TÜV hat nach der Freigabe die technischen und sicherheitsrelevanten Gesichtspunkte sowie die Reparaturarbeiten des Fahrgeschäfts überprüft und abgenommen und damit bestätigt, dass die Bahn wieder in Betrieb genommen werden kann.

So heißt es in der Stellungnahme des Legolands: "Wir freuen uns, dass mit diesen abschließenden Checks der Feuerdrache den Gästen ab heute (Donnerstag, 6. Oktober) wieder für Fahrten zur Verfügung steht. Dies wird auch die zahlreichen Besucher freuen, die bei uns regelmäßig nachgefragt haben, wann der Feuerdrache wieder fährt." (AZ)