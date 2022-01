Günzburg Tierisch was los in der Günzburger Kita: Pädagogik mit Hund und Fisch

Von Sophia Huber - 29. Januar 2022

Im evangelischen Kindergarten in Günzburg wird mit Tieren gespielt und gearbeitet. Hündin Frieda ist aber auch in traurigen Momenten da. Ein Einblick in den tierischen Alltag.

Eine quietschende Mädchenstimme schallt durch den Raum in der evangelischen Kindertagesstätte in Günzburg. "Friiiiiedaaa, wo bleibst duuu?" Die kleine Mia ruft nach einer ganz bestimmten Kindergartenfreundin. Eine schwarze Hundedame kommt schwanzwedelnd aus einem Nebenraum. "Ach, hier warst du."

