Hobby-Horsing-Trend aus Finnland ist im Kreis Günzburg angekommen

Von Celine Theiss - 18:00 Uhr

Im Rahmen unserer Serie zu besonderen Sportarten haben wir dieses Mal einen Hobby-Horsing-Workshop besucht. Die jungen Teilnehmerinnen sind begeistert.

Tipp, tapp, tipp, tapp. Rhythmisch ist immer wieder das Auftreten 20 kleiner Füße auf dem Boden der Scheppacher Grundschulturnhalle zu hören. Mal sind die Schritte schneller und lauter, mal langsamer und leiser. Zehn Mädchen laufen sich hier gerade mit ihren Pferden warm. In einer Turnhalle? Ja, genau! Denn es handelt sich um Steckenpferde, die deutlich pflegeleichtere Variante des Originals. Die Kinder im Alter von vier bis elf Jahren sind gekommen, um am monatlichen Hobby-Horsing-Workshop des Reit- und Fahrvereins Jettingen teilzunehmen. Und das Hobby Horse kann fast alles, was das echte Pferd auch kann, wie die Mädchen beweisen.

"Wir haben uns bei einem Turnier in Jettingen vergangenes Jahr mit einem Besucher unterhalten, der erzählt hat, dass er kürzlich auf einem Turnier ohne Pferde war", erzählen die Trainerinnen Lisa Böhm und Susanne Pattak. Das hatte die beiden Frauen neugierig gemacht, also fingen sie an zu recherchieren. Und was sie da sahen, gefiel ihnen.

