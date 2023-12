Menschen, die fehlen: Sie haben das Leben in der Region geprägt

Von Rebekka Jakob - vor 18 Min. Artikel anhören Shape

Im Jahr 2023 mussten die Menschen im Kreis Neu-Ulm und im Raum Babenhausen Abschied von vielen Persönlichkeiten nehmen, die Spuren hinterlassen haben.

Das Jahr 2023 hatte viele schöne Momente - aber auch einige traurige Ereignisse gab es. Wir erinnern an Menschen, die in diesem Jahr verstorben sind und die Region während ihres Lebens auf besondere Weise geprägt haben.

Er war immer da, wenn er gebraucht wurde. So bleibt Karl Urban bei denen in Erinnerung, die ihn gut kannten. Der erfolgreiche Spieler und einsatzfreudige Ehrenamtliche des TSF Ludwigsfeld ist am 6. Januar im Alter von 83 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. 1968 übernahm Urban die Leitung der Poststelle in Ludwigsfeld, über viele Jahre ein Treffpunkt im Neu-Ulmer Stadtteil. Im gleichen Jahr wurde er Vorstand Finanzen bei den TSF, bei dem er bis über seinen 50. Geburtstag hinaus aktiv in der Reservemannschaft spielte.

