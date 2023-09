In Krumbach haben große Gewerbeausstellungen Geschichte

Von Manfred Keller - 19:00 Uhr Artikel anhören Shape

Bald wird Krumbach wieder Messestadt sein. Ein Rückblick auf die großen Gewerbeschauen der Vergangenheit. Ein Flugtag ergänzte die Ausstellung im Jahr 1928.

Krumbach wird wieder zur Messestadt. Die „KRU“ kommt zurück. Die vom Gewerbe- und Handelsverein Krumbach initiierte Veranstaltung erfährt 2023 eine Neuauflage: Das Mittelzentrum Krumbach ist vom 30. September bis 3. Oktober einmal mehr Messestandort, wenn sich heimisches Gewerbe, Handel und Dienstleister präsentieren. Das Kürzel KRU ist in Krumbach und der Region eine durchaus einprägsame Buchstabenkombination. Und KRU steht als Synonym für die seit 1982 in vierjährigem Turnus stattfindende Gewerbeausstellung gleichen Namens.

Handwerkliche und gewerbliche Betriebsamkeit haben in Krumbach von jeher eine Heimstatt. So baute sich, neben dem Bereich der Landwirtschaft und dem Bauernstand, nach und nach eine gewerbliche Struktur auf, vornehmlich geprägt von Handwerkern und Handelstreibenden, vermehrt auch organisiert in Zünften, was sich als Ansporn für ein Höchstmaß an Können und Kunstfertigkeiten erweisen sollte: Mehr und mehr wuchs im Laufe der Zeit der Handel und mündete zusehends in industriellen Strukturen. Freilich wurden dadurch auch alt eingesessene Handwerksbetriebe zurückgedrängt. Darunter waren etwa die Korbmacher und Lodner, Ölmüller und Säckler, Rechenmacher und Lohnkutscher, um nur eine kleine Auswahl mittlerweile ausgestorbener Handwerkssparten zu erwähnen. Andererseits weiteten neue Berufsrichtungen, etwa Mechaniker und Installateure, die Branche. Mit der fortschreitenden Entwicklung ging die Verzweigung beruflicher Betätigungsfelder einher – bis zu den heutigen Formen des Einzel- und Großhandels, von Handwerk und Technik, von Dienstleistungs- und Industrieunternehmen. Handwerkliches Können und gewerbliches Schaffen waren denn auch gut geeignet, in Ausstellungen präsentiert zu werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .