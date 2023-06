Die Mittelschwabenschau KRU nimmt Gestalt an

Plus Für die KRU haben sich mittlerweile rund 100 Aussteller angemeldet. Organisator Hans-Peter Ziegler stellt Details des Konzepts vor.

Die Vorbereitungen für die KRU laufen seit Monaten, inzwischen zeichnen sich die Konturen der Mittelschwabenschau mit großer Deutlichkeit ab. "Rund 100 Aussteller haben sich mittlerweile angemeldet", freut sich Hans-Peter Ziegler, Vorsitzender des Krumbacher Gewerbe- und Handelsvereins und maßgeblicher Organisator der KRU. Die KRU, bei der sich Aussteller aus dem gesamten Landkreis präsentieren, findet von Samstag, 30. September bis Dienstag, 3. Oktober statt.

"Mit dem Termin sind wir heuer etwas zeitiger dran als bei früheren KRU-Veranstaltungen", berichtet Ziegler. Auf diese Weise könnten Heizkosten gespart werden. Ferner sei es noch länger hell, was sowohl für die Aussteller als auch für das Publikum ein Vorteil sei. Zudem könne die dann noch vorhandene Infrastruktur der Krumbacher Festwoche genutzt werden. Das Zelt der Festwoche (Festwirt ist Christoph Bader) könne bei der KRU in etwas verkleinerter Form als Gastro-Zelt zur Verfügung stehen. Christoph Bader übernehme auch bei der KRU die Bewirtung. Im Zelt soll es ein umfassendes Unterhaltungsprogramm geben.