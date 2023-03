Vor 500 Jahren starb Gregor Lamparter – was hatte er mit Krumbach zu tun?

Am 25. März jährt sich der Todestag von Gregor Lamparter zum 500. Mal. Die Inschrift in der Pfarrkirche St. Michael wird in dieser Zeit mit Blumen geschmückt sein.

In der Stadtpfarrkirche St. Michael in Krumbach befindet sich unter der Empore eine kleine steinerne Platte (Epitaph) an der Westwand. Auf ihr ist eine Inschrift in Latein, die von einer interessanten Persönlichkeit des 16. Jahrhunderts berichtet. Man kann dort deutlich den Namen Gregorius Lamparter entziffern.

Doch wer war dieser Gregor Lamparter? Geboren wurde er 1458 in Biberach an der Riß als Sohn eines gleichnamigen Ratsherrn. Über seine Mutter ist nichts bekannt. Er studierte zuerst in Basel und dann an der neu gegründeten Universität Tübingen. Er machte hier auch seine Doktorpromotion im kirchlichen und weltlichen Recht an der Juristenfakultät und trat zunächst 1488 als Rat in die Dienste am Hof des württembergischen Grafen Eberhard V. Dieses Amt erhielt er 1491 auf Lebenszeit und zugleich wohl auch eine befristete Besoldung als Rechtsprofessor in Tübingen. Er stieg zu einem der wichtigsten Berater und Diplomaten des Grafen Eberhard von Württemberg auf.

Gregor Lamparter war Berater in den Diensten der Stadt Augsburg

Sein Ansehen war so hoch, dass er auch als Berater in den Diensten der Stadt Augsburg stand und im September 1492 auf einem Reichstag in Ulm als Rechtsvertreter des bayerischen Ritterbundes der Löwler auftrat. Nach dem Tode Eberhards erhielt Lamparter unter seinem Nachfolger Eberhard II. als erster, nicht dem geistlichen Stand angehörender, Jurist das Amt des württembergischen Kanzlers, das er 20 Jahre ausübte. König Maximilian belohnte 1498 Lamparter für seine Hilfe beim Sturz Eberhards II. mit dessen Bestallung von Haus aus, somit ohne Residenzpflicht am Königshof. Lamparter unterstützte daraufhin seit 1520 als kaiserlicher Kommissar Kaiser Karl V. bei der Festigung der österreichischen Herrschaft in Württemberg nach der Vertreibung Herzog Ulrichs durch den Schwäbischen Bund.

Die Johannesfigur mit dem Wappen Gregor Lamparters wurde geschaffen von Bildhauer Hans Daucher aus Augsburg und steht im Victoria and Albert Museum in London. Foto: Gerhard Heinisch

Lamparter nahm im Gefolge des Kaisers am Wormser Reichstag von 1521 teil, das unter anderem die Reichsacht über Martin Luther aussprach. Er diente nicht nur als Berater, sondern auch als Schlichter bei Streitigkeiten im Reich. Zwischen dem zweiten und dritten Nürnberger Reichstag starb er am 25. März 1523 in Nürnberg und wurde, wie sich aus den Nürnberger Totenbüchern von St. Sebald ergibt, dort auf dem Friedhof auch begraben. Das 1524 im Auftrag seines Sohnes Hans in Augsburg von Hans Daucher gefertigte Grabmal, das Maria und Johannes unter dem Kreuz darstellte, konnte jedoch dort nicht aufgestellt werden, da es der Friedhofsordnung nicht entsprach. Deshalb wurde es in der nahe bei Urach gelegenen Karthause Güterstein aufgestellt, die als Grablege der Grafen und Herzöge von Württemberg fungierte, in der Lamparter ein Bestattungsrecht hatte und auch seine Frau (1516) begraben wurde.

Hans Lamparter ließ das Krumbacher Schloss bauen

Doch was hat dieser Mann jetzt mit Krumbach zu tun? Warum ist die Inschrift hier in der Kirche? Kurz nach dem Tode Lamparters erwarb sein Sohn, Hans Lamparter, um 1528/29 das Lehen Krumbach und ließ ab 1530, hier neben der Pfarrkirche St. Michael, einen Renaissance-Palazzo erbauen, das Schloss, das wir heute noch kennen. Ebenso ließ er das Hürbener Wasserschloss, das schon bestand, herrichten. Doch auch er verstarb schon bald darauf. Seine Witwe Regina, eine Nichte Jakob Fuggers, verbrachte aber ihren Lebensabend bis 1572 in Krumbach. Sie dürfte es auch gewesen sein, die das Grabmal ihres Schwiegervaters Gregor Lamparter, ganz oder teilweise nach Krumbach bringen ließ, als die Karthause Güterstein in den Wirren der Reformation aufgelöst und die kirchlichen Gebäude abgebrochen wurden.

Und als in den Jahren 1750 bis 1753 die alte Kirche in Krumbach abgerissen und die neue gebaut wurde, hat man zumindest noch die Inschriftentafel wieder in der neuen Kirche angebracht. Zwei Figuren aus dem Grabmal haben sich bis heute noch erhalten. Der trauernde Jünger Johannes unter dem Kreuz ist heute im Victoria und Albert Museum in London zu bewundern. Ihm zu Füßen ist ein Mann mit einer langen Barde zu erkennen und das Wappen der Lamparter. Die Figur der trauernden Maria hat sich im Privatbesitz des Prinzen Joseph Clemens von Bayern (1902 – 1990) erhalten.

Da sich am 25. März der Todestag des Gregor Lamparter zum 500. Mal jährt, wird die Inschriftentafel in St. Michael mit Blumen geschmückt sein. Sohn Hans Lamparter ließ das Krumbacher Schloss bauen. Foto: Gerhard Heinisch

Da sich dieses Jahr am 25. März der Todestag des Gregor Lamparter zum 500. Mal jährt, wird die Inschriftentafel in diesen Tagen mit Blumen geschmückt sein, um an diesen besonderen Mann zu erinnern.

Übersetzung der Inschrift:

"Ein seltener Schatz Deutschlands, Gregorius Lamparter von Greiffenstein / Doktor beider Rechte, in der Berechnung aller Dinge sehr erfahren, mit dem Senatorenstreifen und mit der ritterlichen und / der pfälzischen Würde geschmückt, der Reihe nach Ratgeber dreier Kaiser, Friedrich III. / Maximilians und Karls V. Und deren Gesandter in verschiedener Mission zu auswärtigen Königen, Kanzler des württembergischen Herzogs / hat in seinem 65. Lebensjahre, während er in Nürnberg einen Reichstag / führte, als großer und unersetzlicher Verlust für die Sterblichen / unter Zurücklassung von acht ehelichen Kindern Gott und die Natur auf sehr Weise das Ihrige gegeben, den Leib aber, der sogar von fürstlichen Männern / bis hierher begleitet worden war, nahm die Erde, die gemeinsame Mutter aller, an dieser Stelle auf. Im Jahre 1523."