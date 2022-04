Zwischen Krumbach und Maria Vesperbild lässt es sich gut radeln

Die rund 50 Kilometer lange Radtour zwischen Krumbach und Maria Vesperbild führt durch eine malerische Hügellandschaft im "Schwäbischen Barockwinkel".

Die bekannteste Kirche der Region? Es ist wohl die Wallfahrtskirche Maria Vesperbild. Aber die Gegend, die oft auch als "Barockwinkel" bezeichnet wird, hält noch eine ganze Reihe anderer kirchlicher Schönheiten bereit. Am Wegrand der Radtour liegen unter anderem der Memmenhauser Kalvarienberg und die Balzhauser Blumenfeldkapelle. Auf unserer etwa 51 Kilometer langen Radrunde sind wir auf mitunter einsamen Passagen unterwegs, die die landschaftliche Schönheit Mittelschwabens auf eine besondere Weise erlebbar machen.