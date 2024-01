Wofür sind Menschen aus der Region dankbar?

Karin Stork, führt das Hofcafé und den Dorfladen in Thaining: "Wir sind dankbar für unsere Kundschaft, die uns besucht. Aber ich will mich auch bei den ehrenamtlichen Helfern bedanken, die zum Beispiel bei anderen kleinen Betrieben Obst und Gemüse für uns abholen. Ich bin zudem für meine Familie dankbar, dafür, dass wir alle gut miteinander auskommen und vor allem dafür das es uns allen gut geht und wir gesund sind – und es hoffentlich so bleibt.