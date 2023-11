Unterdießen

06:01 Uhr

Alter Goggl in Unterdießen wird im Frühjahr 2024 abgerissen

Plus Das weitere Vorgehen im Fall des Dorfgemeinschaftshauses Unterdießen ist beschlossene Sache. Trotz einer fehlenden Summe wird weiter mit einem Dorfladen geplant.

Von Lisa Gilz

Ein großes Banner, das am Alten Goggl in Unterdießen hängt, kündigt es an: "Frühjahr 2024, Neubau unseres Dorfgemeinschaftshauses." In der Planung um das aktuell größte Bauprojekt der Gemeinde sei nun mit den Feinjustierungen begonnen worden, sagt Bürgermeister Alexander Enthofer. Zum jetzigen Zeitpunkt habe der Gemeinderat all seine Hausaufgaben gemacht und der Förderung des Projektes sollte nichts mehr im Wege stehen. Und obwohl bis jetzt nicht genug Bürgerinnen und Bürger für einen Dorfladen gezeichnet haben, plant die Gemeinde das Geschäft mit ein.

Bürgerbeteiligung am Dorfladen: Unterdießener Gemeinderätin ruft zur Unterstützung auf

Fünf Monate zuvor, im Mai hatte Gemeinderätin und Dorfladenbeauftragte Eleonore Mühlberg noch einmal für die Bürgerbeteiligung am Dorfladen aufgerufen und das Etappenziel der 90.000 Euro, die zusammenkommen müssen, auf den September gelegt. "Das Ziel haben wir nicht erreicht", sagt Mühlberg. Aber trotzdem wurde inzwischen in einer Gemeinderatssitzung beschlossen, dass der Dorfladen integriert sein soll. Konkret habe man gerade 57.000 Euro, erklärt Mühlberg. Der Arbeitskreis sei neu sortiert, ein Ausschuss im Gemeinderat kreiert und sogar ein potenzieller Marktleiter gefunden worden. "Das stärkt das ganze Projekt noch einmal." Eine weitere Kraft soll im Dorfladen mit 25 bis 30 Stunden angestellt werden, zwei auf Mini-Job-Basis. "Da kann sich dann jeder melden, der Interesse hat."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen