Albert Thurners Liebe zur Geschichte verankert sich in seiner Heimat

Von Lisa Gilz - vor 17 Min.

Der Bürgermeister von Vilgertshofen lässt die Kirche im Dorf, wenn er gefragt wird, welche der vielen Kirchen, die er bereits besucht hat, er denn am meisten mag.

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind die ersten Ansprechpartner in ihrer Gemeinde und tragen maßgeblich zur Entwicklung der Kommune bei. Dabei kommen etliche Arbeitsstunden zusammen. Doch wie nutzen sie ihre rare Freizeit, etwa in einer sitzungsfreien Woche? In einer Serie wollen wir die Hobbys der Rathauschefs im Landkreis Landsberg vorstellen und damit die Person „hinter“ dem Amt näher kennenlernen. Für Geschichte konnte sich der Vilgertshofener Bürgermeister Dr. Albert Thurner schon immer begeistern. Deshalb studierte er das Fach, bis er schließlich seinen Doktor darin schrieb. In seiner Freizeit beschäftigt er sich ebenso gern mit dem Thema, doch seit Jahren haben es ihm besonders Kirchen und ihre Kunstgeschichte angetan.

Wallfahrtskirche in Vilgertshofen ein besonders gutes Beispiel für Barock Foto: Christian Rudnik





