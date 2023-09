Kaufering

vor 16 Min.

Thomas Salzberger kocht am Wochenende ganz entspannt für die Familie

Plus In einer Serie stellen wir die Hobbys der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen vor. Diesmal lädt Kauferings Rathauschef Thomas Salzberger in seine Küche.

Von Vanessa Polednia

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind die ersten Ansprechpartner in ihrer Gemeinde und tragen maßgeblich zur Entwicklung der Kommune bei. Dabei kommen etliche Arbeitsstunden zusammen. Doch wie nutzen sie ihre rare Freizeit, etwa in einer sitzungsfreien Woche? In einer Serie wollen wir die Hobbys der Rathauschefs im Landkreis Landsberg vorstellen und damit die Person „hinter“ dem Amt näher kennenlernen. Den Auftakt macht Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger. Aus familiärer Verpflichtung wurde erst ein Beruf und dann eine Leidenschaft für ihn. Denn Salzberger kocht an den Wochenenden für seine Familie als Ausgleich zum herausfordernden Job des Bürgermeisters.

Kurz vor Thomas Salzbergers Wahl zum Bürgermeister im März 2020 wurde Kaufering deutschlandweit als erste Kommune mit einem Coronafall bekannt. Seitdem gab es für ihn viel zu tun. Um nach den langen Arbeitstagen Entspannung zu finden, begibt sich der 57-Jährige gerne in seine Küche mit Ausblick auf den Garten des Einfamilienhauses. Von dort aus ist das Rathaus außer Sichtweite.

