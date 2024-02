Zwischen Landwirtschaft und Social Media: Seine Videos erreichen Millionen Menschen

Von Lisa Gilz - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Lukas Schöller will in den sozialen Medien über landwirtschaftliche Arbeit aufklären und zeigen, dass viele Stigmata und Stereotype in der Landwirtschaft nicht zeitgemäß sind.

Lukas Schöller stellte 2022 das erste Mal ein Video auf seinem TikTok Account "Farmerluki" online. Das Video, in dem der Windacher rückwärts mit dem Anhänger neben dem Maishäcksler fährt, wurde mittlerweile 1,6-Millionen-mal angesehen. Nach knapp eineinhalb Jahren folgen dem 21-Jährigem über 130.000 Menschen.

Die Liebe zur Landwirtschaft hat Schöller bereits früh für sich entdeckt. Auf landwirtschaftlichen Höfen aus der Verwandtschaft und beim Traktorfahren mit dem Onkel. "Das erste Mal bin ich mit sechs Jahren Bulldog gefahren – mein Onkel saß natürlich nebendran", erzählt er mit einem Lächeln. Als er dann in die Schule ging, war es nicht ungewöhnlich, dass Kinder auf einem Hof im Ort mitgeholfen haben. Oft habe er nur schnell etwas zu Hause gegessen, um dann zum Beispiel im Stall zu helfen. "Das war wie ein zweites Zuhause für mich."

