Jahresrückblick der etwas anderen Art: Die Jahre 1923 und 2023 im Vergleich

Dass 1923 das Jahr der Hyperinflation war, ist allgemein bekannt. Doch auch das Frundsbergfest fand bereits vor einhundert Jahren statt. Wie die Mindelheimer Zeitung damals und heute berichtete.

Wer heute in die Zeitung schaut, kann manchmal das Gefühl bekommen, dass alles immer schlimmer wird. Pandemie, Krieg, Inflation: An allen Ecken und Enden lauern die Krisen. Doch stimmt das wirklich? Sicherlich ist es so, dass die vergangenen Jahre das Weltgeschehen besonders spürbar gemacht haben. Sehr viele Menschen leiden unter den aktuellen Krisen. Und doch ist das im wahrsten Sinne des Wortes keine Neuigkeit.

Im Gegenteil: Wer den Blick etwas für die Geschichte weitet, sieht, dass sogar die Krisen in ihrem Kern nicht neu sind. So berichteten die Mindelheimer Neuesten Nachrichten, der Vorgänger der Mindelheimer Zeitung, schon vor hundert Jahren von der größten Inflation, von der Deutschland jemals betroffen war. Quasi über Nacht wurde Geld buchstäblich wertlos. Zugleich fanden auch die Menschen vor hundert Jahren Ablenkung, Ruhe und Freiheit in Festen wie dem Frundsbergfest. Wer die Zeitung von damals liest, bekommt einen Eindruck davon, welche Bedeutung dieses historische Fest schon damals - gerade in Krisenzeiten - hatte.

