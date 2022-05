Ritterturniere, Markttreiben, Umzüge: Beliebte Stationen auf dem Historischen Markt

Der Historische Markt in Oettingen findet vom 27. bis zum 29. Mai in Oettingen statt. So sieht das Programm im Detail aus.

Der Historische Markt in Oettingen findet 2022 endlich wieder statt. Die Stadt reist damit zurück in verschiedene Epochen, der gesamte Stadtkern wird zur historischen Erlebniswelt. Die Ritterspiele finden in einzigartiger Kulisse im Hexenkessel statt. Der Verein, der das zweijährige Spektakel organisiert, hat nun erste Programmpunkte auf den verschiedenen Bühnen und in den Lagern bekannt gegeben.

Historischer Markt Oettingen: Das ist am Freitag geboten

Am Freitag, 27. Mai, ist neben dem Markttreiben die Nacht der Narren geplant. Sie geben ihre neuesten Stücke zum Besten, und Akrobaten zeigen, wie beweglich sie sind. Aber auch Geschichtenerzähler und Gaukler tragen zur Unterhaltung bei. Im offiziellen Programmheft des Historischen Markts heißt es außerdem: "Hexen, Zauberer und so manch unwirkliche Geschöpfe treiben ihr Unwesen in dieser Nacht, die geprägt ist vom Wechselspiel aus Licht und Schatten."

Historischer Markt mit Ritterturnier in Oettingen. Foto: Szilvia Izsó

Ab etwa 21 Uhr startet das Nachtturnier mit den Herzog-Tassilo-Rittern. Um Mitternacht wird dann ein weiterer Höhepunkt gezeigt: Feuerspektakel auf allen Plätzen.

So sieht das Bühnenprogramm am Freitag in Oettingen aus

Marktplatz:

19.30 Uhr: Gaukeley mit Forzarello

20.15 Uhr: Artistica anam Cara

21 Uhr: Spielleut Totus Gaudio

21.45 Uhr: Tänzelfest-LK-Trommler

23.15 Uhr: Spielleut Totus Gaudio

0 Uhr: Forzarello & das Feuer

Schossplatz:

19.30 Uhr: Pill & Pankratz

20.15 Uhr: Magicus Sovlius

20.30 Uhr: Orlando v. Godenhaven

21.45 Uhr: Artistica Anam Cara

22.30 Uhr: Die Harlekina

23:15 Uhr: Spielleut Terzium Laszivus

0 Uhr: Frankonier & das Feuer

St. Sebastian:

19.30 Uhr: Spielleut Wildfang

20.15 Uhr: Tänzelfest-LK-Trommler

21 Uhr: Rußwurstsänger

21.45 Uhr: Spielleut Wildfang

22.30 Uhr: Hexe Beltana

23.15 Uhr: Magicus Sovlius

0 Uhr: Artistica Anam Cara & das Feuer

Saumarkt:

19.30 Uhr: Die Harlekina

20.15 Uhr: Spielleut Irregang

20.30 Uhr: Hexe Beltana

21.45 Uhr: Spielleut Spectaculatius

22.30 Uhr: Orlando v. Godenhaven

23.15 Uhr: Spielleut Irregang

0 Uhr: Feuriosum

Museumshof:

19.30 Uhr: Orlando von Godenhaven

20.15 Uhr: Zänkische Leut'

21 Uhr: Die Halekina

21.45 Uhr: Spielleut Terzium Laszivus

22.30 Uhr: Pill & Pankratz

23.15 Uhr: Spielleut Wildfang

0 Uhr: Ferra Igni & das Feuer

Freilichtbühne:

19.30 Uhr: Die Hexe/ Spinne Roxana

Roxana 20.15 Uhr: Spielleut Spectaculatius

20.30 Uhr: Pill & Pankratz

21.45 Uhr: Die Hexe/ Spinne Roxana

Roxana 22.30 Uhr: Gauklerduo Basseltan

Basseltan 23.15 Uhr: Spielleut Spectaculatius

0 Uhr: Roxana & das Feuer

Programm Historischer Markt am Samstag mit Ritterspielen

Der Samstag steht ganz im Zeichen der festlichen Eröffnung, die um 13.30 Uhr stattfinden soll. Schon ab 12 Uhr ist das Marktareal quer durch die Stadt zugänglich. Der Historische Umzug am Samstag findet um 14 Uhr statt, er führt durch die Stadt. Die Ritterturniere am Samstag beginnen um 15 und um 18 Uhr im Hofgarten. Um 21 Uhr wird dann die Nacht der Spielleut eingeläutet. Auch an diesem Abend haben die Veranstalter ein Feuerspektakel angekündigt.

Foto: Werner Rensing

Der Sonntag startet dann mit einem Historischen Gottesdienst mit "Bruder Tauber und dem gestrengen Superintendanten", laut Veranstalter nicht nur etwas für "Ritter, Mönch und Bauersleut." Eine Stunde später beginnt dann das Markttreiben, viele Handwerksleut bieten ihre Waren feil. Je vor und nach dem Historischen Umzug finden um 12 und um 17 Uhr wieder Ritterturniere im Hofgarten statt. Der Zapfenstreich erfolgt um 20 Uhr mit der Dinkelsbühler Knabenkapelle.

So sieht das Bühnenprogramm am Samstag und Sonntag aus

Am Samstag ist auf fünf Bühnen die Nacht der Spielleut geplant. Auf fünf Bühnen wird gesungen, getanzt und allerhand Unterhaltsames geboten. Bereits vor der Eröffnung ist Programm geplant.

Marktplatz:

12 Uhr Spielleut Totus Gaudio

12.45 Uhr: Forzarello

14 Uhr: Umzug durch die Stadt

durch die Stadt 15 Uhr: D'Rieaser Trachtenverein

15.45 Uhr: Gauklerduo Basseltan

Basseltan 16.30 Uhr: Spielleut Totus Gaudio

17.15 Uhr Forzarello

18 Uhr: Tänzelfest-LK-Trommler

18.45 Uhr: Rußwurstsänger

19.30 Uhr: Rußwurstsänger

21 Uhr: Spielleut Totus Gaudio

Schlossplatz:

12 Uhr: Magicus Sovlius

12.45 Uhr: Frakonier Schaukampf

14 Uhr: Umzug durch die Stadt

15 Uhr: Spielleut Spectaculatius

15.45 Uhr: Tänzelfest-LK-Trommler

16.30 Uhr: Die Haiducken kommen

17.15 Uhr: Die Harlekina

18 Uhr: Spielleut Spectaculatius

18.45 Uhr: Hexe Beltana

19.30 Uhr: Orlando v. Godenhaven

21 Uhr: Spielleut Spectaculatius

St. Sebastian:

12 Uhr: Spielleut Wildfang

12.45 Uhr: Edelfreie Dantzerey

14 Uhr: Umzug durch die Stadt

15 Uhr: Spielleut Wildfang

15.45 Uhr: Orlando v. Godenhaven

16.30 Uhr: Hexe Beltana

17.15 Uhr: Godins Hörner

18 Uhr Terzium Laszivus (Samstag) und Spielleut Wildfang (Sonntag)

(Samstag) und Spielleut Wildfang (Sonntag) 18.45 Uhr: Pill & Pankratz

19.30 Uhr: Die Harlekina

21 Uhr: Spielleut Wildfang

Saumarkt:

12 Uhr: Orlando v. Godenhaven

12.45 Uhr: Spielleut Irregang

14 Uhr: Umzug durch die Stadt

15 Uhr: Artistica Anam Cara

15.45 Uhr: D'Riaser Trachtenverein

16.30 Uhr: Terzium Laszivus (Samstag) und SVNE Tänzerinnen (Sonntag)

(Samstag) und SVNE Tänzerinnen (Sonntag) 17.15 Uhr: Pill & Pankratz

18 Uhr: Spielleut Irregang

18.45 Uhr: Die Haiducken kommen

19.30 Uhr: Gauklerduo Basseltan

Basseltan 21 Uhr: Spielleut Irregang

Museumshof:

12 Uhr: Hexe Beltana

12.45 Uhr: Die Harlekina

14 Uhr: Umzug durch die Stadt

15 Uhr: Märchen mit Larissa

15.45 Uhr: Rußwurstsänger

16.30 Uhr: Märchen mit Larissa

17.15 Uhr: Edefreie Dantzerey

18 Uhr: Orlando v. Godenhaven

18.45 Uhr: Märchen mit Larissa

19.30 Uhr: Zänkischen Leut

21 Uhr: Spielleut Terzium Laszivus

Freilichtbühne am Samstag:

12 Uhr: Pill & Pankratz

12.45 Uhr: Hexentheater mit Roxana

14 Uhr: Umzug durch die Stadt

15 Uhr: Magicus Sovlius

15.45 Uhr: Die Hexe/Spinne Roxana

16.30 Uhr: Kanonen im Heidpark

17.15 Uhr: Magicus Sovlius

18 Uhr: Die Hexe/ Spinne Roxana

Roxana 18.45 Uhr: Artistica Anam Cara

19.30 Uhr: Gaukeley mit Forzarello

Freilichtbühne am Sonntag:

12 Uhr: Pill & Pankrat

12.45 Uhr: Hexentheater mit Roxan

14 Uhr: Umzug durch die Stadt

durch die Stadt 15 Uhr: Schießen im Heidpark

15.45 Uhr: Die Hexe/ Spinne Roxana

Roxana 16.30 Uhr: Magicus Sovliu

17.15 Uhr: Artistica Anam Car

18 Uhr: Die Hexe/ Spinne Roxan

Roxan 18.45 Uhr: Magicus Sovliu

19.30 Uhr: Gaukeley mit Forzarello

Was kosten die Tickets für den Historischen Markt 2022?

Die Tickets für das gesamte Wochenende kosten 2022 30 Euro für Erwachsene (25 Euro im Vorverkauf), der ermäßigte Preis beträgt 22 Euro (Vorverkauf 18 Euro). Die Tageskarte für Freitag und Samstag kostet 18 Euro (14 Euro im Vorverkauf), der ermäßigte Preis beträgt 15 Euro (zwölf Euro im Vorverkauf). Am Sonntag ist es etwas günstiger, da kostet die Tageskarte 14 Euro für Erwachsene (zwölf Euro im Vorverkauf), ermäßigt ist sie für zwölf Euro zu haben (zehn Euro im Vorverkauf). Kinder bis zu einer Größe von 1,30 Meter müssen keinen Eintritt zahlen. Der Vorverkauf endet am 25. Mai. Der Pflasterzoll für das Wochenende hat sich wegen der allgemeinen Preissteigerungen um fünf Euro erhöht. Die Getränkepreise sind an allen Ständen identisch.

Hunde sind auf dem Veranstaltungsgelände aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen.

Was gibt es auf dem Historischen Markt zu essen?

Der Magenfahrplan im Programm des Historischen Markts in Oettingen 2022 sieht vielversprechend aus.

Essen auf dem Schlossplatz:

Der Förderverein Lehmingen bietet Lehminger Brutzelts, a Zwickte, Lehminger Kurze, Scharfe Ritterzipfel, Vegi Brutzelts, Küchle, Kaffee & Kuchen.

Der katholische Kindergarten St. Franziskus bietet Schupfnudeln mit Sauerkraut an.

bietet Schupfnudeln mit Sauerkraut an. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde aus Oettingen bereitet Kaffee & Kuchen sowie Lutherlocken (Kartoffelchips), Pilgerherzen, Waffeln und einen Pilgertopf (Schaschliktopf mit Brot) an.

Essen rund um die katholische Kirche St. Sebastian:

Der Volkstrachten-Erhaltungsverein D' Riaser hat folgende Leckereien: Grillwürste, geräucherte Bratwürste, Gulaschsuppe, Steaksemmel, Küchle, Bauerntorte, Ofenkartoffel mit Sauerrahm, Kaffee und Kuchen, und vormittags gibt es Weißwürste.

Der Rosenbäcker bietet handgeschöpftes Brot, Lutherbrot, Kopfkissle, Brote mit deftigen Aufstrichen, Drachenaugen, Kaffee und Frühstück an.

Vom Hitzplatzbäcker gibt es Hitzplatz und Neuburger Rahmbrot.

Die katholische Jugend St. Sebastian bereitet Rieser Hochzeitssuppe vor.

Essen im Gruftgarten

Der TSV Oettingen verkauft Spanferkel mit Kartoffelsalat, Grillwürste, Steak, Spargelpuffer, Kaffee und Kuchen sowie Wein.

verkauft Spanferkel mit Kartoffelsalat, Grillwürste, Steak, Spargelpuffer, Kaffee und Kuchen sowie Wein. Süß wird es beim Tennisclub Oettingen mit Kaiserschmarrn, Himbeer-Bowle und Wein.

Der Historische Markt in Oettingen ist immer auch mit gutem Essen verbunden. Foto: Michael Lindner

Essen auf dem Marktplatz

Der Förderverein Nittingen bereitet frisches Brot mit Obazda, Schinken und Schnittlauch zu, außerdem gibt es Kässpatzen.

bereitet frisches Brot mit Obazda, Schinken und Schnittlauch zu, außerdem gibt es Kässpatzen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Oettingen gibt es Schinken-, Schmalz- und Käsebrote; außerdem werden Zwickte angeboten.

gibt es Schinken-, Schmalz- und Käsebrote; außerdem werden Zwickte angeboten. Pizzeria-Eiscafe Verdi verkauft römische Spezialitäten, Pizzen, Nudeln und Eis.

verkauft römische Spezialitäten, Pizzen, Nudeln und Eis. Das Stadtcafé Oettingen bietet griechische Spezialitäten an, außerdem Eisbecher, Kaffee und Kuchen.

Essen im Museumshof

Die Stadt- und Jugendkapelle Oettingen hat Kaffee und Kuchen im Angebot, außerdem Gyros mit Kartoffelspalten und Zaziki, Gyros im Fladenbrot, Kartoffelspalten mit Dip und Schmalzbrote. Sie betreiben auch eine Wein- und Bowlebar.

Essen am Saumarkt

Der Förderverein Ehingen-Niederhofen bietet folgende Köstlichkeiten an: Rittertopf, geräucherte Bratwürst, Fettgebackenes, gefüllte Pfannkuchen, Käsbatzen- und Schnittlauchbrote, Arme-Leut-Essen und Kaffee. An der Freilichtbühne/Schulgelände sind außerdem Zwiebelfleischsemmeln zu erhalten.

Die Schülerfirma DUPF bereitet heiße Pferdeäpfel zu (Ofenkartoffel mit Sauerrahm).

Das erleben Besucher auf dem Historischen Markt im Lagerleben

Ein Besuch des Historischen Markts ist eine Reise durch verschiedene Zeitalter. In der ganzen Stadt gibt es daher unterschiedliche Lager zu entdecken. Aber auch Handwerksberufe werden vorgestellt: Darunter Bader, Baumkuchenbäcker oder Bernsteinschleifer, Glasbläser oder Goldschmied, Korbflechter oder Küchlebäcker, Weber, Weihrauchhändler und Wippdrechsler– diese und viele mehr lassen sich beim Markttreiben über die Schulter schauen.

Die Ritterzeit im 13. und 14. Jahrhundert befindet sich in der Nähe von Residenzschloss und Turnierplatz:

Herzog Tassilo Ritter

Falknerei

Supplicium Malum (Fahrendes Foltermuseum).

Das Lager Bauernkrieg im 15. Jahrhundert ist im Zugangsbereich des fürstlichen Hofgartens zu sehen:

Omnis Ludus

Freie Burghut Gundelfingen

Fähnlein Schertlin

Frundsberg Fähnlein

Landsknechtestross 1504

Odins Hörner.

Eine Reise ins 16. und 17. Jahrhundert in die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs gibt es im Heidpark:

Holksche Horde

Fakoneta Kompania

de arton - anno 1633

Ilow'sche Pulverrote

Viri Regis 1632 Dinkelsbühl

Freie Reichstätter zu Rothenburg

Landsknechte 1634 Nördlingen

Kurfürstliche Schlosswache zu Amberg

Die Getreuen d. Königs G. Adolf 1632

1632 Freie Musketiere Neresheim

Die Münzer von Rothenburg

Der schäbische Haufen 1632

Landsknechte Neresheim .

Was ist am Historischen Markt für die Kinder geboten?

Der Historische Markt ist ein Familienfest, wie Vorsitzender Christoph Schaffer betont. Das Event in Oettingen bietet deshalb auch ein umfangreiches Programm für Kinder. Im Museumshof gibt es "Mit-Mach"-Handwerk, ein Kinderkarussell, Kinderschminken und ein Geschichtenerzähler wird berichten. Auf dem Saumarkt können sich die Kinder beim Plankenball austoben oder im Sandkasten spielen. In der Schulgasse gibt es sogar eine historische Spielhölle. Ausprobieren ist auch im Gruftgarten beim Bogenschießen, in der Erbsenschmiede oder auf der Kegelbahn angesagt.

Auf dem Schlossplatz können die Kleinen beim Puppentheater oder auf der Strohhüpfburg vorbeischauen. Kreativ wird es auf dem Marktplatz in der Mosaikwerkstatt, beim Kindertöpfern und in der Kinderschreibstube. Buchdrucken, Papierschröpfen und Filzen ist auf dem Schulgelände möglich.