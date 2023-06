Das perfekte Gemeinschaftsspiel im Freien: Boule

Von Pauline Herrle - vor 49 Min. Artikel anhören Shape

Das Kugelspiel Boule gewinnt immer mehr Anhänger. Wo man im Ries in Ruhe ein paar Stahlbälle rollen oder werfen kann, hat unsere Reporterin recherchiert.

Was zunächst nur in Frankreich bekannt war, gewinnt nun immer mehr an Beliebtheit in Deutschland: Die Rede ist vom Kugelspiel Boule, das meist auf öffentlichen Plätzen ausgetragen wird. Mit dem französischen Wort Boule werden verschiedene Kugelspielarten bezeichnet. Die heute populärste Variante ist Pétanque, welche im deutschsprachigen Raum unter dem Namen Boule geläufig ist. Boule ist die perfekte Freizeitbeschäftigung für Gruppen, und gerade jetzt, wenn die Tage länger und das Wetter wärmer werden, ist Boule ein schöner Grund, um zusammenzukommen und gemeinsam zu spielen. Gespielt wird mit Stahlkugeln auf einem Kiesboden. Auch der Landkreis Donau-Ries bietet einige schöne öffentliche Plätze, um gemeinsam Boule zu spielen.

In Nördlingen gibt es insgesamt zwei Boule-Spielfelder. Das Spielfeld bei den Frickhinger Anlagen ist der perfekte Platz, um an heißen Sommertagen im Schatten der Stadtmauer und der hohen Bäume gemeinsam Boule zu spielen. Ein neueres Spielfeld befindet sich gleich in der Nähe am Berger Tor. Direkt neben der Minigolf-Anlage wurde ein Boule-Spielfeld angelegt. Außerdem können dort kostenlos Kugeln ausgeliehen werden, sodass sich auch Neulinge ohne Equipment am Boule-Sport probieren können. Die neu gegründete Boule-Gemeinschaft Nördlingen trifft sich dort regelmäßig zum gemeinsamen Boule-Spiel am Mittwochabend ab 17 Uhr und am späten Freitagnachmittag. Auch am Wochenende kommen sie jeden Sonntag ab 10 Uhr an den Frickhinger Anlagen zusammen und freuen sich über jeden neuen Mitspieler. "Das ist das Schöne an Boule, hier kann jeder sofort mitmachen", sagt Gerd Anders, der die Spielergemeinschaft in Nördlingen initiiert hat.

