TC Riesbürg eröffnet Boule-Anlage

Die Vereinsmitglieder schaffen mit viel Engagement und in Rekordzeit eine neue Attraktion für die Gemeinde. Erst im März wurde das Projekt vorgestellt.

Der TC Riesbürg hat nach rekordverdächtiger Bauzeit auf seinem Gelände eine Boule-Anlage eröffnet. Bereits kurz nach der Mitgliederversammlung im März, bei der das Projekt vorgestellt wurde, begann der Vorstand direkt mit der Planung und der Umsetzung.

Bei Kaffee und Kuchen am Nachmittag sowie einer deftigen Brotzeit am Abend feierten zahlreiche Gäste die Einweihung der Anlage. Sowohl Vorsitzender Alfred Singer als auch Ehrenpräsident Roland Lindner, der für die Planung und Umsetzung zuständig war, bedankten sich nicht nur bei den Besuchern, sondern bei allen beteiligten Firmen und den Helfern für den Bau und zur Gestaltung des Festes recht herzlich. Ohne hohe Eigenleistung wäre die Anlage weder finanziell noch in der Kürze der Zeit realisierbar gewesen.

Bürgermeister Willibald Freihart hob in seiner Ansprache hervor, dass die Gemeinde Riesbürg mit dem Bau der Boule-Bahn um eine Attraktion reicher geworden sei. Unter der Anleitung von Gerd Anders wurde direkt nach den symbolischen Eröffnungswürfen eifrig geboult. (AZ)